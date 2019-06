Condamnat la inchisoare pentru ca a dat share unui LIVE de atac terorist

Ziare.

Arps a trimis videoclipul la 30 de persoane si unui prieten, cerand sa fie inclusa si o numaratoare a victimelor, relateaza BBC.In martie, un barbat a ucis 51 de persoane in atacuri la doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch.Arps a pledat vinovat, fiind acuzat ca a distribuit materiale inacceptabile online.De asemenea, Arps intentiona sa distribuie si un videoclip modificat, care includea o numaratoare a victimelor si o tinta.Judecatorul O'Driscoll a condamnat actiunile lui Arps, numindu-le "o infractiune motivata de ura". El a adaugat ca Arps a fost in mod special "nemilos" distribuind videoclipul din nou in zilele de dupa atac.Arps, un om de afaceri de 44 de ani, a pledat vinovat in aprilie. El a fost de asemenea condamnat in 2016 pentru un comportament ofensator, dupa ce a lasat un cap de porc la intrarea moscheii Al Noor - una dintre cele vizate de atacurile din martie.Atacul de pe 15 martie a fost cel mai grav atentat terorist din istoria Noii Zeelande. Atacatorul, australianul Brenton Tarrant, este vizat de 92 de capete de acuzare. El a pledat saptamana aceasta nevinovat privind toate capetele de acuzare.