Eruptia din Noua Zeelanda: Cadavrele a 6 turisti au fost recuperate. Se mai cauta disparuti

"Operatiunea a decurs conform planului", a declarat comisarul de politie Mike Bush, in orasul Whakatane. "Insa nu s-a terminat inca. Credem ca cel putin una dintre ele este in apa, iar cu privire la cealalta nu suntem siguri, astfel incat raman doar doua posibilitati", a precizat Bush, citat de DPA.Politistii vor continua vineri dupa-amiaza operatiunile de cautare pe calea aerului.Colonelul Rian McKinstry din cadrul Fortelor de Aparare ale Noii Zeelande a declarat presei ca o echipa formata din sase barbati si doua femei s-au aflat patru ore pe insula. "Nu putem minimiza riscul implicat in aceasta operatiune", a spus el.Trupurile neinsufletite recuperate vor fi transportate in Auckland pentru a fi identificate.Ministerul Sanatatii a anuntat ca 17 raniti se afla in continuare sub tratament in patru spitale din Noua Zeelanda.13 pacienti australieni au fost transportati la unitati pentru ingrijirea persoanelor cu arsuri din Sydney si Melbourne.Sistemul national de monitorizare Geonet a atentionat ca situatia vulcanului ramane extrem de volatila.Premierul neozeelandez, Jacinda Ardern, a declarat, marti, ca trebuie puse unele intrebari dupa tragedia devastatoare. Politia si autoritatea neozeelandeza de reglementare a sanatatii si securitatii la locul de munca Worksafe au anuntat deschiderea unor anchete separate asupra dezastrului.White Island, situata in asa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, o zona cu ampla activitate vulcanica si seismica, este punctul de iesire la suprafata a varfului unui vulcan submarin, aflat la 48 de kilometri in larg de Whakatane, in nord-estul Insulei de Nord din Noua Zeelanda.Turistii viziteaza insula proprietate privata de peste 30 de ani. Desi activitatea seismica a fost continua, aceasta a fost prima eruptie letala dupa anul 1914, cand au murit zece mineri dintr-o mina de sulf.