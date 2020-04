Fa ce spune popa, nu ce face popa! Cum a fost surprins ministrul Sanatatii din Noua Zeelanda in timpul pandemiei

LIVE

El a fost fotografiat in timp ce se plimba pe bicicleta la o distanta de mai bine de 2 kilometri de propria casa, conform The Guardian Aceste imagini au starnit nemultumirea neo-zeelandezilor, iar Clark i-a cerut scuze premierului Jacinda Ardern."Am vorbit cu ministrul Sanatatii, care a cerut scuze. Ma astept ca ministrii sa respecte masurile pe care le cerem cetatenilor. Oamenii pot iesi in afara caselor sa ia putin aer proaspat si sa conduca pe distante mici daca au nevoie, dar noi le-am cerut sa evite activitatile unde exista un risc mare de a te accidenta, iar ministrul ar fi trebuit sa respecte asta", a afirmat Jacinda Ardern.La randul sau, ministrul Sanatatii a sustinut ca nu s-a expus riscurilor deoarece circuitul nu era foarte dificil."Stiu ca acum nu este momentul ca oamenii sa fie implicati in activitati de mare risc. Nu vreau sa transmit nimanui perceptia ca nu tratez cu seriozitate masurile. Acest moment ma face sa imi aduc aminte si sa ma gandesc cu atentie la felul in care sa introduc cateva exercitii fizice in noua mea rutina zilnica", a comentat ministrul Sanatatii.In Noua Zeelanda s-au inregistrat 868 de cazuri de coronavirus, iar o persoana a murit.C.S.