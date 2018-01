Jacinda Ardern, prim-ministrul Noii Zeelande, e insarcinata. Partenerul va sta acasa cu copilul

Ziare.

"Suntem amandoi cu adevarat fericiti. Voiam o familie, dar nu eram siguri ca acest lucru se va intampla pentru noi, ceea ce a facut ca aceasta veste sa fie neasteptata, dar extraordinara", a anuntat Jacinda Ardern intr-un comunicat de vineri.Joi, ea i-a dezvaluit vestea vicepremierului Winston Peters si i-a cerut sa preia rolul de premier interimar in cele sase saptamani de dupa nasterea copilului.Partenerul ei, prezentatorul unui show de televiziune pentru pescuit Clarke Gayford, va sta acasa si va indeplini rolul de prim ingrijitor al copilului, relateaza DPA."Voi fi prim-ministru si mama, iar Clarke va fi primul pescar si un tata care sta acasa" pentru a-si creste copilul, a scris Arden pe o retea de socializare.Politiciana in varsta de 37 de ani a spus ca ea si partenerul ei au vrut mereu sa fie parinti, dar li s-a spus ca vor avea nevoie de ajutor pentru ca acest lucru sa se intample. "Asta face ca vestea sa fie o surpriza fantastica", a adaugat ea.Jacinda Ardern a aflat despre sarcina cu mai putin de doua saptamani inainte de a depune juramantul ca prim-ministru, pe 26 octombrie anul trecut, dar, asa cum fac multe cupluri la inceput, nu a divulgat informatia."Dintr-o perspectiva personala, abia astept noul meu rol de parinte. Dar sunt in mod egal concentrata asupra jobului meu si a responsabilitatilor mele ca prim-ministru", a mai spus Ardern.Jacinda Ardern urmeaza sa devina a doua sefa a unui guvern care va da nastere unui copil in timpul mandatului, dupa ce fostul premier pakistanez Benazir Bhutto a dat nastere celui de al doilea copil in 1989.