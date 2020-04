Marturia unui paramedic de la capatul lumii: Guvernul Romaniei a construit un singur spital in 30 de ani

LIVE

Ziare.

com

Alex Mihalcea este un paramedic nascut in Romania, scolit in Germania, care lucreaza pe ambulanta la un spital din orasul neo-zeelandez Invercargill.Intr-un interviu acordat pentru Stuff.co.nz , Alex Mihalcea afirma ca este bucuros ca aceasta criza nu l-a prins in Romania, din cauza problemelor mari pe care sistemul medical din tara noastra le are."Romania cheltuieste mai putin pentru sistemul medical decat oricare alt stat membru european si are cea mai mare rata de mortalitate a bolilor tratabile, plus una dintre cele mai mici sperante de viata. Guvernul Romaniei a construit un singur spital nou in trei decenii", a spus Mihalcea.Inainte sa devina paramedic, Mihalcea a studiat psihologia si a lucrat cu copiii traumatizati.El a devenit voluntar pentru ambulanta din Bucuresti apoi a mers in Germania la studii.S-a mutat in Noua Zeelanda si spune ca oamenii de aici gestioneaza foarte bine situatia."Oamenii vad ca ceea ce facem este pentru protectia lor si pentru protectia noastra", a explicat el.In Noua Zeelanda au fost testate pozitiv pana acum 1.431 de persoane, iar 12 dintre ele au murit.pe Ziare.com cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusC.S.