Dupa atacurile teroriste din Christchurch, neozeelandezii au predat 12.000 de arme de foc semiautomate

"Atitudinea proprietarilor de arme de foc fata de acest proces a fost remarcabila", a declarat comisarul adjunct Mike Clement intr-un comunicat., dupa ce Noua Zeelanda a interzis majoritatea armelor de foc semiautomate in aprilie, la mai putin de patru saptamani in urma atacului din 15 martie comis de un supremacist alb.Pana in prezent, guvernul a platit 22,4 milioane de dolari neozeelandezi (14,43 milioane dolari SUA) din celeIn timp ce multi proprietari de arme de foc doresc sa-si predea armele acum ilegale, Consiliul proprietarilor autorizati de arme de foc (COLFO), care se descrie ca fiind cea mai mare organizatie voluntara in acest domeniu din Noua Zeelanda, a cerut membrilor sai la inceputul acestei saptamani sa isi tina armele de foc interzise pana cand guvernul va anunta compensatii mai bune.COLFO a criticat de asemenea unele evenimente de colectare in curs de desfasurare ca "medii ostile din cauza prezentei politiei puternic inarmate (...) si interogarii unor proprietari".Politia estimeaza la 1,2 milioane numarul armelor de foc aflate in circulatie in Noua Zeelanda, tara insulara cu 4,5 milioane de locuitori, fara a furniza nicio estimare a numarului armelor de tip militar detinute de populatie, aminteste France Presse.