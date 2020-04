Noua Zeelanda a "intrerupt lantul transmiterii" Covid-19

Ziare.

Ardern a spus ca rata de transmitere a bolii in tara a ajuns la 0,48, astfel ca un bolnav a infectat mai putin de o persoana.Prim-ministrul a multumit populatiei pentru eforturile de a stopa "explozia necontrolata de Covid-19 in Noua Zeelanda", citeaza The Guardian.Drept urmare, tara va continua inca o saptamana sub nivelul patru de alerta. "Vom mentine apoi alerta la nivelul trei pentru doua saptamani si vom analiza starea in care ne gasim", a spus ea.Pe parcursul urmatoarei saptamani, oamenilor le va fi permis sa inceapa sa pregateasca redeschiderea afacerilor.In Noua Zeelanda, tara cu populatie de aproximativ 5 milioane de locuitori, au fost inregistrate in total 1.440 de cazuri de Covid-19 si 12 decese.Si in Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres.Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare pentru cei mai mici, este justificata oficial din considerente sanitare - copiii par sa nu fie afectati in mare masura de COVID-19 - si ar urma sa faciliteze revenirea la serviciu a parintilor.In Franta, premierul Edouard Philippe a prezentat duminica principiile unei iesiri lente din carantina incepand cu 11 mai, care se va baza pe testarea masiva a populatiei si pe izolarea bolnavilor, informeaza AFP.Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea" crizei COVID-19, a avertizat seful guvernului francez.Si Polonia va incepe, gradual, iesirea din carantina. Ramane de vazut cum va fi modificat planul polonezilor, avand in vedere ca chiar cu o zi inainte de inceperea reducerii restrictiilor, s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de coronavirus In Romania, profesorul Alexandru Rafila spune ca din 15 mai, ar putea incepe relaxarea restrictiilor , iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca suntem pe un trend ascendent, dar lent si focarele sunt pe cale sa fie stinse si roaga populatia sa mai rabde 10 zile , dupa care s-ar putea lua primele decizii de relaxare a restrictiilor.