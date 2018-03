Noua Zeelanda e solidara si vrea sa expulzeze si ea rusi spioni, dar... nu a gasit niciunul

Ziare.

com

Premierul Jacinda Ardern si ministrul de Externe, Winston Peters, au sustinut ca ar expulza diplomati rusi suspectati de spionaj, dar ca nu exista, arata The Guardian Vezi si Presa rusa denunta un nou Razboi Rece, dupa actiunea unitara a Occidentului impotriva sa Noua Zeelanda a condamnat asasinarea lui Serghei Skripal, fost agent dublu Rusia/Marea Britanie, si a transmis ca sprijina actiunea internationala prin care peste 100 de diplomati rusi suspectati ca ar fi spioni sunt expulzati din tarile occidentale.Cei doi oficiali au mentionat ca ambasadorul rus din Noua Zeelanda a fost convocat la o intalnire pentru "a reitera ingrijorarea" Camberrei fata de otravirea agentului in UK."In timp ce alte tari au anuntat ca expulzeaza agenti de informatii rusi, oficialii au anuntat ca nu exista persoane in Noua Zeelanda care sa se potriveasca acestui profil. Daca ar exista, am fi luat deja masuri", a declarat Ardern.Aceasta a precizat ca tara sa va analiza ce actiuni ar putea derula pentru a sprijini comunitatea internationala in acest demers.