Noua Zeelanda vrea sa legalizeze avortul, care acum este infractiune

In prezent,si poate fi realizat numai in cazul in care viata mamei este in pericol sau pentru protejarea sanatatii fizice sau mentale. O astfel de procedura trebuie sa fie aprobata de doi medici, transmite dpa.Proiectul de lege, a carui prima lectura este prevazuta pentru joi, va elimina conditiile privind testele legale pentru o femeie a carei sarcina este mai mica de 20 de saptamani.Ulterior, un medic specialist va trebui sa garanteze ca avortul este necesar."Avortul este singura procedura medicala care inca este o infractiune in Noua Zeelanda. Este timpul ca acest lucru sa se schimbe. Aceasta lege va moderniza actele normative privind avortul prin aducerea legislatiei noastre in concordanta cu cea din multe alte tari dezvoltate", a declarat ministrul Justitiei neo-zeelandez Andrew Little."Avortul in siguranta ar trebui sa fie tratat si reglementat ca o problema medicala - o femeie are dreptul de a alege ce se intampla cu corpul sau", a subliniat Little.Proiectul de lege va fi analizat de un comitet de experti, care va tine cont si de opinia publicului. In Parlament, aceasta lege va fi tratata ca o problema de constiinta, ceea ce inseamna ca politicienii pot vota independent de pozitia partidelor carora le apartin.