Pledoarie pentru legalizarea marijuanei in tara in care zeci de oameni au murit din cauza unui inlocuitor sintetic

Ziare.

com

Medicii avertizeaza ca din ce in ce mai multe persoane mor in urma supradozei cu acest drog sintetic, deoarece este mai ieftin decat cel natural, insa provoaca o dependenta mult mai puternica, scrie The Guardian Numarul de supradoze fatale cauzate de consumul de canabis sintetic a crescut in Noua Zeelanda - de la doua decese in cinci ani la 45 in doar 12 luni.Serviciul de ambulanta St John arata ca primeste cel putin 30 de apeluri, pe saptamana, care semnaleaza consumul excesiv de canabis sintetic. Drogul putea fi cumparat de la orice magazin, pretul fiind mic, insa a fost interzis prin lege in 2014.Cele doua partide politice majore din Noua Zeelanda (Partidul Laburist si Partidul National) au propus acum proiecte de lege prin care consumul de canabis medicinal sa devina legal, admitand astfel legatura dintre numarul crescand de decese si ilegalitaea marijuanei naturale.Directorul executiv al Drug Foundation, Ross Bell, spune scurt si la obiect: "Hai sa legalizam canabisul natural, ca sa scapam de cel sintetic".Premierul Jacinda Ardern a sustinut puternic legalizarea marijuanei in scop medicinal, iar intr-o miscare fara precedent, partidul aflat in Opozitie, Partidul National (PN), a propus si el un proiect de lege in acest sens, dupa mai bine de 10 ani in care s-a opus legalizarii drogului.Proiectul de lege din partea Partidului National propune aprobarea produselor medicamentoase de canabis in acelasi mod in care orice medicament este aprobat de autoritatea de reglementare Medsafe. Potrivit proiectului, medicii trebuie sa decida cine are acces la medicament, cultivatorii si producatorii trebuie autorizati, iar produsele vor fi vandute doar de farmacisti.Simon Bridges, liderul PN, a declarat: "Neozeelandezii merita un acces mai bun la produsele medicinale din canabis, pentru a le ameliora suferintele, dar trebuie sa avem la dispozitie controale legale si legislative adecvate".Prim-ministrul Ardern a promis ca va organiza un referendum privind legalizarea consumului de marijuana in scop recreational, pana la sfarsitul lui 2020."Intotdeauna am fost foarte vocala privind faptul ca oamenii nu ar trebui bagati in inchisoare pentru consumul personal de canabis", a afirmat aceasta.