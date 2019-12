Politia nu se asteapta sa mai gaseasca supravietuitori dupa eruptia vulcanului din Noua Zeelanda

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt - Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Ziare.

com

"Nu au mai fost reperate semne de viata in niciunul dintre punctele afectate", a anuntat Politia neozeelandeza dupa ce mai multe elicoptere si aeronave au realizat o serie de misiuni de recunoastere deasupra insulei in urma eruptiei de luni dupa-amiaza, informeaza Reuters."Politia crede ca toate persoanele care ar fi putut fi luate de pe insula in timp ce erau in viata au fost salvate in timpul operatiunii de evacuare", precizeaza comunicatul Politiei din Noua Zeelanda. Cel putin cinci persoane au murit , circa 20 au fost ranite, iar altele sunt date disparute, luni, dupa eruptia ''neasteptata, dar nu neobisnuita'' a vulcanului de pe White Island (Insula Alba) din nordul Noii Zeelande.Potrivit Reuters, dintre cele aproximativ 50 de persoane prezente pe acea insula - unele dintre acestea fiind turisti de pe vasul de croaziera ''Ovation of the Seas'' - 23 au fost salvate, insa altele erau inca pe insula, unele dintre acestea chiar pe marginea craterului, cu cateva minute inainte de momentul eruptiei.White Island se afla la aproximativ 50 kilometri de coasta de est a Insulei de Nord, iar nori uriasi de cenusa au fost vizibili de pe principala insula din Noua Zeelanda.Potrivit vulcanologilor, norii de cenusa au ajuns la o inaltime de pana la 3.658 metri.''Ovation of the Seas'' este o nava de croaziera cu 16 punti detinuta de Royal Caribbean Cruises, cu o capacitate de aproape 5.000 de pasageri si un echipaj de aproximativ 1.500 de persoane. Acesta se afla in prezent in port in Tauranga, pe Insula de Nord, intr-o croaziera care a inceput la Sydney la data de 3 decembrie.Vulcanul de pe White Island este unul dintre cei mai activi din Noua Zeelanda.Cea mai recenta eruptie letala a vulcanului de pe White Island a avut loc in anul 1914 cand au murit 12 lucratori intr-o mina de sulf.Peste 10.000 de persoane viziteaza vulcanul in fiecare an.Vulcanul ''Whakaari'', asa cum este numit in maori, este cel mai activ din Noua Zeelanda, cu o activitate vulcanica continua in ultimii 150.000 de ani, potrivit GeoNet.Aproximativ 70 de procente din vulcan se afla in apa, aceasta fiind cea mai mare structura vulcanica din Noua Zeelanda.