Tara care anunta ca a invins coronavirusul: Am castigat lupta!

Premierul Jacinda Ardern a afirmat ca in aceasta tara s-a oprit transmiterea comunitara nedetectata."Nu exista transmisie comunitara nedetectata pe scara larga in Noua Zeelanda. Am castigat lupta! Dar trebuie sa ramanem vigilenti daca vrem sa o pastram asa", a afirmat Jacinda Ardern, citata de The Guardian In aceasta noapte, Noua Zeelanda va renunta la anumite restrictii impuse in urma cu patru saptamani.Incepand de marti, vor fi redeschise astfel restaurantele si magazinele, cu conditia pastrarii distantarii sociale.Se estimeaza ca aproximativ 1 milion de neo-zeelandezi vor reveni la munca incepand de marti.De asemenea, scolile vor fi redeschise incepand de miercuri pentru copiii sub 10 ani care nu pot studia de acasa sau ai caror parinti trebuie sa se intoarca la munca."Deschidem economia, dar nu si viata sociala a oamenilor", a avertizat premierul Ardern.Directorul sistemului de sanatate din aceasta tara, Ashley Bloomfield, a mentionat ca "transmiterea virusului a fost eliminata".Acest lucru nu inseamna ca in Noua Zeelanda nu mai apar cazuri noi, ci ca provenienta celor aparute este cunoscuta.Astfel, rata de transmitere de fiecare persoana infectata a scazut in Noua Zeelanda sub 0,4, comparativ cu media de 2,5 existenta in alte tari.In Noua Zeelanda au fost testate pozitiv 1.469 de persoane, iar 19 dintre ele au murit.C.S.