Un neozeelandez, impresionat de comportamentul romanilor: Cum l-au ajutat sa se intoarca acasa

Pe 15 martie, in Serbia a fost declarata stare de urgenta, iar tara a anuntat ca-si inchide granitele.Avocatul neozeelandez nu a avut insa incredere in sistemul de sanatate din Serbia, iar pe 19 martie a decis sa se intoarca acasa. Avea insa sa afle ca aeroportul din Belgrad a fost inchis si ca nu mai poate face acest lucru, informeaza scmp.com In acel moment, tarile vecine Serbiei si-au inchis si ele granitele terestre si nu mai primeau cetateni noi. Cu o singura exceptie, Romania.Astfel, el a decis sa treaca granita terestra dintre Serbia si Romania, sa caute o cale sa ajunga la Timisoara, apoi sa ia un avion pana la Bucuresti si de aici sa isi continue drumul spre Auckland.Ajuns la granita, Han a dat peste un vames sarb care nu a dorit sa-l lase sa treaca. "Intelegi ca Serbia este inchisa acum inclusiv pentru sarbi? Sunt sase sarbi acolo pe care nu-i pot lasa sa intre", i-a transmis vamesul.Acesta i-a adresat intrebarea deoarece, in eventualitatea in care nu ar fi fost primit in Romania, el nu s-ar mai fi putut intoarce in Serbia si ar fi ramas in no man's land."Daca romanii nu te lasa, nu te mai poti intoarce. Ramai in no man's land!", i-a transmis acesta.Avocatul neozeelandez l-a rugat pe vames sa sune la omologii romani pentru a afla daca poate intra in Romania, dar acesta l-a refuzat ferm.In cele din urma, avocatul si-a asumat riscul si a mers spre jos spre punctul de control de la intrarea in Romania.Comportamentul romanilor pe care i-a intalnit a fost insa complet diferit, chiar daca spune ca vamesul nostru a fost un pic crispat cand l-a vazut."Ofiterul roman a fost complet diferit fata de omologul sau sarb. Un barbat politicos, parea genul care citeste multe carti. Cand m-a vazut insa a aparut o expresie dureroasa pe fata lui, ca si cum l-ar fi luat durerea de stomac sau ca si cum as fi fost batausul scolii care venea sa-i ia banii de pranz", a povestit avocatul.Totusi, el a mentionat ca dialogul a fost extrem de politicos, iar dupa ce vamesul roman l-a intrebat unde se duce, daca are bilete de avion si daca a calatorit prin tari afectate de pandemie l-a lasat sa treaca. Si-a adus aminte insa ca trebuie sa-i ia temperatura si abia apoi a intrat in Romania.Ulterior, el a intrat intr-un magazin duty free, unde un cuplu de varsta mijlocie i-a explicat ce trebuie sa faca pentru a ajunge la Timisoara. Apoi, acestia i-au oferit 30 de lei pentru a ajunge la aeroport, iar neozeelandezul a ramas impresionat."Cateva minute mai tarziu, insa, m-au luat in masina lor si s-au oferit sa ma conduca la statia de autobuz. Auzind ca am doar euro la mine, barbatul mi-a oferit 30 de lei. Amabilitatea strainilor!", a povesit avocatul.In cele din urma, el nu a mai luat microbuzul, ci a mers la ocazie pana la aeroport. S-a urcat in avion, a ajuns la Bucuresti si, la scurt timp dupa decolare, a aflat ca Romania si-a inchis granitele.C.S.