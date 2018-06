Clipul zilei: Premierul Olandei a varsat cafeaua si a dat singur cu mopul si carpa in Parlament

Ziare.

Premierul olandez se afla in Parlament cand a scapat paharul in care se afla cafeaua. In momentul in care a venit o doamna de la curatenie sa stranga mizeria, fara sa stea pe ganduri, Mark Rutte a luat mopul si a inceput sa curete in jurul sau, arata Dutchreview Mai mult, acesta a cerut si o carpa pentru a curata cafeaua care a ajuns pe turnichetii de la intrarea in cladire.Dupa ce a curatat tot, premierul Olandei a fost aplaudat de personalul care se ocupa de curatenie.A.G.