Olanda vrea sa dea in judecata Rusia in legatura cu avionul doborat in Ucraina

Ziare.

com

Un avion de tip Boeing apartinand companiei malaysiene Malaysia Airlines, care zbura de la Amsterdam la Kuala Lumpur, a fost doborat in zbor, la 17 iulie 2014, in estul separatist prorus al Ucrainei.Toti cei 283 de pasageri de la bord - intre care 196 de olandezi - si cei 15 membri ai echipajului si-au pierdut viata.Olanda si Australia, care numara multe victime in randul pasagerilor ucisi in aceasta catastrofa aeriana, au acuzat in mod deschis Moscova, in luna mai.La mai bine de sase luni de la aceasta decizie, "contactele diplomatice nu au permis inca sa inceapa discutii cu privire la responsabilitatea Rusiei in legatura cu rolul sau in distrugerea zborului MH17", afirma seful diplomatiei olandeze Stef Blok intr-o scrisoare transmisa Camerei Deputatilor.Vezi si O racheta apartinand Rusiei a doborat avionul prabusit in Ucraina. Anchetatorii au dovezi puternice, care pot fi admise intr-o sala de judecata