1 din 3 angajati ONU a fost hartuit sexual in ultimii doi ani

La acest sondaj, publicat marti si citat de dpa, realizat in noiembrie de consultantii Deloitte, au raspuns 30.364 de persoane care lucreaza cu ONU si agentiile sale - o rata de raspuns de numai 17%.Aproximativ 21% dintre respondenti au raportat povestiri sexuale sau glume cu caracter ofensator, 14% s-au referit la remarce jignitoare despre felul cum arata, corpul lor sau activitatile sexuale, iar 13% s-au plans in legatura cu incercarile de a-i atrage intr-o discutie cu tenta sexuala.Aproximativ 11% s-au referit la gesturi sexuale sau limbaj al corpului si 10% au mentionat atingeri care i-au facut sa se simta incomod.Mai mult de jumatate dintre incidentele de hartuire sexuala raportate au avut loc intr-un mediu de birou si urmatoarele cel mai frecvent citate au fost evenimentele sociale legate de munca.Doi din trei hartuitori au fost barbati, potrivit sondajului, si aproximativ jumatate erau colegi, in timp ce in 1 din 4 cazuri era vorba despre responsabili sau manageri.Intr-o scrisoare adresata marti personalului ONU, secretarul general al Natiunilor Unite Antonio Guterres a declarat ca rata de raspuns "moderat scazuta" poate indica "un sentiment de neincredere, perceptii de inactiune si lipsa de responsabilitate".In februarie 2018, ONU a anuntat o linie de asistenta non-stop a personalului, precum si un proces mai eficient legat de reclamatii si o echipa specializata de investigatie, ca raspuns la declaratiile angajatilor ca au fost hartuiti sau agresati sexual in timp ce lucrau pentru Natiunile Unite.