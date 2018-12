A inceput cea mai importanta conferinta ONU privind schimbarile climatice: doua saptamani de discutii la Katowice

Ziare.

Asteptarile sunt scazute in ceea ce priveste sansele ca negocierile din Katowice, Polonia, sa fie suficiente pentru a rezolva problemele publicate in rapoarte in ultimele saptamani privind gravitatea emisiilor de gaze cu efect de sera.Prim-ministrul din Fiji, Frank Bainimarama, a deschis conferinta ONU duminica si l-a numit pe Michal Kurtyka, ministrul Mediului adjunct din Polonia, drept presedinte al discutiilor. "Va trebui ca toti sa ne aratam creativitatea si flexibilitatea", a declarat Kurtyka.Marind tensiunile politice, Brazilia si-a retras promisiunea de a gazdui conferinta ONU de anul viitor privind clima. SUA si-au reexprimat la summit-ul G20 din Argentina decizia de a se retrage din acordul de la Paris si angajamentul de a folosi toate resursele de energie. Ceilalti membri G20, inclusiv China , tara care polueaza cel mai mult la nivel global, si-au reafirmat angajamentul fata de implementarea acordului de la Paris.Discutiile de la Katowice au loc inaintea unui termen limita de la sfarsitul lui 2018 pentru crearea "unui set de reguli" care sa ofere detalii privind termenii stabiliti la Paris si sa ajute la indeplinirea obiectivului de a limita cresterea temperaturilor globale intre 1,5 si 2 grade Celsius. Pentru a exista mai multe sanse de succes, negocierile de la Katowice au inceput cu o zi mai devreme fata de planul initial.Polonia gazduieste pentru a treia oara o conferinta ONU privind schimbarile climatice, insa tara ramane dependenta de carbune. Carbunii sunt sursa a 80% din energia Poloniei si reprezinta o sursa importanta de locuri de munca.