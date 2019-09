Adunarea Generala a ONU, teatrul "marii fracturi" dintre SUA si China care pandeste lumea

Gata cu "abuzurile"!

"China nu se va speria niciodata de amenintari si nici nu va ceda in fata presiunilor", a declarat, de la tribuna ONU, pe un ton ferm sefului diplomatiei chineze Wang Yi, referindu-se la Statele Unite.La 70 de ani de la nasterea sa, China comunista isi afirma mai mult ca niciodata statutul de mare putere antagonista fata de Statele Unite, la randul lor angajate intr-o ofensiva fara precedent cu scopul de a-si pastra suprematia, relateaza AFP.Denuntand "presiuni si amenintari", Wang Yi a evocat vineri razboiul comercial angajat de Donald Trump si avertizeaza cu privire la riscul ca acesta sa "arunce lumea intr-o recesiune".El ii raspunde astfel, de fapt, presedintelui american care, in fata aceleiasi adunari a celor 193 de tari din lume, a atacat, cu trei zile mai inainte, "abuzurile" Beijing-ului.Guvernul miliardarului republican a reluat si a amplificat acuzatiile americane cu privire la o concurenta neloiala chineza si spionaj industrial."Timp de ani de zile, aceste abuzuri au fost tolerate, ignorate, chiar incurajate", a deplans Trump, care a adaugat ca "aceste vremuri au apus!".Cele doua puteri rivale poarta de luni bune negocieri comerciale, punctate de derapaje si armistitii. Cu toate acestea, Trump, angajat in campania realegerii sale, sugereaza ca un acord nu este posibil inaintea alegerilor din 2020.Insa dincolo de aceasta inclestare dura care face pietele sa tuseasca si titluri mari in presa, confruntarea este de fapt generalizata.Aceasta "mare fractura" temuta de Antonio Guterres a fost prezentata de catre secretarul general al ONU in deschiderea dezbaterilor - "o planeta impartia in doua, in care cele mai mari doua puteri economice isi aseaza puterea pe doua lumi separate, in competitie, fiecare cu deviza sa dominanta, propriile reguli comerciale si financiare, propriul Internet si propria inteligenta artificiala si propriile strategii geopolitice si militare intr-un joc cu suma nula".Washington-ul a facut din Venezuela inamicul sau regional, din Iran oaia neagra in Orientul Mijlociu si din Rusia adversarul sau transatlantic, insa seful diplomatiei americane Mike Pompeo nu ascunde deloc faptul ca, pe termen lung, adevarata rivalitate strategica este cea care o opune Beijingului.Administratia Trump a lansat, astfel, o ofensiva in toate directiile, cu parfum de Razboi Rece. Vicepresedintele Mike Pence a detaliat acest asalt intr-un rechizitoriu de o duritate fara precedent, in urma cu exact un an.In afara de comert, este vizat totul - expansionismul diplomatic si militar, atingeri masive aduse libertatilor publice si minoritatilor religioase.Guvernul republican nu este neaparat izolat in aceasta problema. La Washington, o buna parte a alesilor, diplomatilor si sinologilor, de toate tendintele, sunt de acord ca vechea speranta de a vedea globalizarea "normalizand" China - aducand democratie si libertate in acelasi timp cu o prosperitate economica - a rasuflat.Insa unii critici amintesc faptul ca initiativele americane in vederea contracararii influentei chineze au loc in urma retragerii din tratatul transatlantic de liber-schimb (TTIP), al carui obiectiv tocmai acesta era.Donald Trump a aruncat textul la gunoi imediat ce s-a instalat la Casa Alba.Saptamana diplomatica de la ONU a fost un observator privilegiat al acestei infruntari.De obicei prompt in a-si flata "prietenul", pe Xi Jinping, Donald Trump i-a transmis un avertisment fara precedent presedinelui chinez cu privire la criza politica din Hong Kong."Felul in care China va decide sa gestioneze situatia va spune multe despre rolul sau in lume in viitor", a avertizat el, indemnand "in mod ferm" la respectarea angajamentelor pe care Beijing-ul si le-a asumat in favoarea "libertatii" si "democratiei" in fosta colonie britanica.In paralel, autoritatile americane sanctioneaza societati chineze din cauza incalcarii embargoului impus petrolului iranian, asa cum au facut deja cu privire la blocada impusa Coreei de Nord.In fine, Departamentul de Stat american a profitat de Adunarea Generala pentru a incerca sa mobilizeze comunitatea internationala impotriva "oribilei campanii de reprimare" a autoritatilor chineze a musulmanilor uiguri din Xinjiang.Beijingul a respins acuzatiile si a denuntat, inca o data, "amestecul" americanilor.