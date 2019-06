Alegeri in Consiliul de Securitate al ONU: Se decid cinci noi membri nepermanenti, Romania - intre candidati

Singura concurenta reala - Romania versus Estonia

O influenta importanta, chiar si fara veto

Cei 10 nepermanenti pot avea un rol decisiv

Nu ar fi o premiera pentru Romania

Estonia a cheltuit in campanie 1,5 milioane de euro

Sansele Estoniei au scazut

Noua componenta a Consiliului va avea un impact major asupra modului de actiune a intregii organizatii, a consemnat portalul de stiri despre ONU UNDispatch.Romania poate deveni unul din membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate pentru un mandat de doi ani, in urma acestor alegeri.Consiliul de Securitate, care are 15 membri, este cel mai puternic organ din sistemul Natiunilor Unite si este singurul organism mondial care poate autoriza un razboi. Consiliul este format din cinci membri permanenti cu drept de veto - Statele Unite, Rusia, China, Franta si Marea Britanie. Alti zece membri au mandate de doi ani, dupa a caror expirare sunt inlocuiti de tari din aceeasi regiune geografica.Din 2020, devin disponibile cinci locuri - doua pentru Africa, detinute in prezent de Cote D'Ivoire si Guineea Ecuatoriala, unul pentru regiunea Asia-Pacific, detinut de Kuweit, unul pentru America Latina si Caraibe, detinut de Peru, si unul pentru Europa de Est, detinut de Polonia.Pentru a fi aleasa in Consiliul de Securitate al ONU, o tara trebuie sa obtina sprijinul a doua treimi din membrii Adunarii Generale, adica cel putin 129 de voturi din partea celor 193 de state membre cu drept de vot ale Natiunilor Unite.Frecvent se intampla insa ca regiunile sa decida in cercul lor ce tara sa sustina pentru ocuparea locului vacantat, eludand astfel un proces electoral concurential.De fapt, astfel se intampla la actualele alegeri de la ONU in toate regiunile cu exceptia Europei de Est: Nigeria si Tunisia concureaza pentru cele doua locuri ale Africii, Vietnamul pentru cel al Asiei si insulele Grenadine pentru locul regiunii America Latina/Caraibe.Singurele alegeri unde exista o concurenta sunt cele pentru Europa de Est, unde Estonia si Romania concureaza pentru locul ce urmeaza sa fie lasat liber de Polonia, in grupul est-european.Conform regulamentelor in vigoare ale Adunarii Generale, un membru nepermanent nu poate avea doua mandate consecutive.Desi nu au drept de veto, cei zece membri nepermanenti ai Consiliului de Securitate au putere si influenta, in primul rand, pentru ca mare parte din activitatea Consiliului de Securitate al ONU se desfasoara prin consens. Atunci cand este nevoie de consens, un singur membru, fie si o tara mica, poate exercita o influenta considerabila asupra rezultatului dezbaterii de pe agenda.Totodata, pentru a fi adoptata, orice rezolutie a Consiliului de Securitate are nevoie de cel putin noua voturi favorabile (si niciun veto), asa incat membrii nepermanenti au posibilitatea de a bloca actiunile Consiliului.In 2018, de exemplu, patru rezolutii propuse de un membru permanent nu au reusit sa stranga cele noua voturi favorabile necesare.De mentionat ca numarul statelor membre nepermanente in Consiliul de Securitate a crescut de la sase la 10 printr-un amendament la Articolul 23 al Cartei ONU intrat in vigoare in 1965, jumatate dintre ele provenind din Asia-Africa, iar restul respectiv din Europa de Est - unul, America Latina - doua, Europa Occidentala - doua.O alta caracteristica a modului in care functioneaza Consiliul de Securitate este faptul ca presedintia acestuia se schimba lunar, prin rotatie intre membri. Presedintele stabileste agenda generala a Consiliului de Securitate pe luna respectiva si de obicei tarile care detin presedintia lunara a forului folosesc aceasta ocazie pentru a organiza o reuniune pe o tema pe care o considera importanta.Una din caracteristicile definitorii ale Consiliului de Securitate al ONU a fost in ultimii ani divizarea crescanda dintre cei cinci membri permanenti, in special intre Rusia si China si Occident.Or, in acest context, grupul celor zece membri nepermanenti s-a impus ca o forta in crestere, capabila sa impinga lucrurile.Organizatia nonprofit The Security Council Report, care monitorizeaza activitatea Consiliului, a consemnat ca, "in fata divergentelor acute dintre membrii permanenti, cei zece membri alesi si-au intarit pozitia ca grup activ, in pofida diferentelor politice dintre ei, sporindu-si contributia la activitatea substantiala a Consiliului".Intre altele, cei zece au avut un rol decisiv in adoptarea unor rezolutii umanitare cu privire la Yemen si Siria.Chiar daca cei cinci membri permanenti, cu drept de veto, raman fortele dominante ale Consiliului de Securitate, cei zece membri alesi pot avea si dispun efectiv de o putere reala, iar alegerile de vineri chiar conteaza - conchide UNDispatch.Romania, care concureaza cu Estonia pentru locul de membru nepermanent detinut actualmente de Polonia, a mai ocupat de patru ori aceasta pozitie, in anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 si 2004-2005.Evenimentul dedicat lansarii oficiale a campaniei de promovare a candidaturii Romaniei pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite in intervalul 2020-2021 a avut loc la data de 2 iunie 2017, in prezenta ministrului Teodor Melescanu.Deviza candidaturii Romaniei reflecta abordarea aleasa: "Un angajament pe termen lung in favoarea Pacii, Justitiei si Dezvoltarii", potrivit MAE, care consemneaza prioritatile Romaniei la Consiliul de Securitate al ONU.Acestea sunt:- promovarea obiectivelor si principiilor inscrise in Carta Natiunilor Unite;- promovarea multilateralismului si a respectarii dreptului international;- promovarea rolului central al Organizatiei Natiunilor Unite in asigurarea pacii si securitatii internationale;- rezolvarea conflictelor prin solutionarea pasnica a diferendelor, mentinerea si consolidarea pacii;- intarirea eficacitatii operatiunilor de mentinere a pacii ale ONU, prin intermediul unor mandate clare si eficiente si prin asigurarea resurselor adecvate;- gestionarea mai buna a mecanismelor politice ce stau la baza proceselor de pace, pentru solutionarea durabila a conflictelor;- sustinerea eforturilor de mentinere a pacii prin consolidarea eficienta a pacii, pentru a aduce stabilitate pe termen lung tarilor afectate;- promovarea sporirii capacitatilor locale in materie de consolidare a pacii; promovarea protectiei femeilor si copiilor in conflictele armate;- abordarea preocuparilor statelor cu nevoi speciale; promovarea unei mai bune coordonari intre Consiliul de Securitate, Adunarea Generala a ONU si ECOSOC, conform prevederilor Cartei Natiunilor Unite; imbunatatirea cooperarii dintre Consiliul de Securitate al ONU si organizatiile regionale, in domeniul mentinerii pacii si securitatii;- imbunatatirea cooperarii cu organizatiile regionale in domeniul prevenirii si solutionarii conflictelor, dar si in cadrul eforturilor de reconstructie post-conflict.In ce o priveste, Estonia, republica baltica exsovietica, a inceput faza activa a campaniei pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate in iulie 2017, iar liderul echipei de campanie estone, diplomatul Margus Kolga, indica anul trecut ca echipa sa incearca sa contacteze cat mai multe tari, la diferite niveluri, de la seful statului si membri ai guvernului pana la diplomati, una din provocarile cu care se confrunta fiind faptul ca Estonia are un numar limitat de reprezentante in lume, majoritatea in Europa sau in state democratice mari de pe alte continente.Potrivit subsecretarului de stat eston pentru probleme politice, Paul Teesalu, statul eston, care a cheltuit deja circa 1,5 milioane de euro in aceasta campanie, va avea cheltuieli circa 4 milioane de euro pe an, in cazul in care va deveni unul din cei 10 membri nepermanenti, situatie in care intentioneaza sa trimita la sediul ONU de la New York zece diplomati suplimentari plus personal administrativ.Teesalu, citat la 4 iunie de postul public eston ERR, a precizat ca va fi vorba de diplomati din MAE de la Tallinn si nu vor fi angajari noi in acest scop.Pentru 2019, bugetul MAE de la Tallinn este de circa 64 miliarde de euro, din care 16 milioane sunt alocati ajutorului de dezvoltare si pentru plata a diferite contributii, a notat ERR.Oficialul eston a subliniat ca participarea la activitatea Consiliului de Securitate i-ar asigura tarii sale vizibilitate si experienta fara precedent, care vor contribui la consolidarea propriei securitati."Calitatea de membru confera experienta si know-how de nepretuit. Am vazut acest lucru la aliatul nostru Lituania, care a fost membra a Consiliului de Securitate in 2014-2015", a mentionat Teesalu.Intrucat alegerile de vineri au fost devansate din octombrie in iunie, noii membri se vor bucura de o perioada de pregatire mai lunga, ce va cuprinde trei luni de participare ca observatori la consultarile Consiliului si ale organismelor subsidiare, a notat The Security Council Report (SCR).Potrivit organizatiei, in cursul campaniei, Romania a plasat intre prioritati pacea si construirea pacii si, daca va fi aleasa, ar urma sa sustina cooperarea intre Consiliul de Securitate si Comisia pentru Consolidarea Pacii (PBC), careia i-a fost presedinte in 2018 si vicepresedinte in anul curent.In ce o priveste, Estonia a plasat intre prioritati securitatea informatica - aspect subliniat in campania sa si de Romania. Estonia este insa singurul candidat membru al ACT (grup interregional care promoveaza responsabilitatea, coerenta si transparenta Consiliului de Securitate), mai scrie SCR.Pe de alta parte, si Romania, si Estonia, a constatat SCR, la fel ca Tunisia, Vietnam si Grenadine, au atras atentia in cursul campaniei asupra necesitatii de a lua masuri in ce priveste efectele schimbarilor climatice si a legaturilor dintre clima si securitate.Totusi, a notat ERR, avand in vedere opozitia fata de Pactul ONU privind migratia din coalitia guvernamentala anterioara de la Tallinn, Estonia, spre deosebire de Romania, nu a participat oficial la conferinta internationala de la Marrakesh in cadrul careia a fost adoptat acest pact, iar in ce masura aceasta pozitie a afectat sansele Estoniei de a castiga alegerile de vineri ramane de vazut, a conchis publicatia estona.