Ambasadorul Romaniei la ONU: Romania este singura tara din lume care furnizeaza ONU unitati de protectie apropiata

"Romania are o prezenta activa, foarte apreciata, remarcabila in misiuni de mentinere a pacii. Am inceput sa fim prezenti in astfel de misiuni in 1991. A fost o misiune ONU la frontiera dintre Irak si Kuweit si de atunci am fost prezenti in 20 de misiuni sub drapel ONU, cu efective de peste 12.500 de oameni. Vorbim de contributii ale Ministerului Apararii Nationale, de contributii ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Protectie si Paza.In momentul de fata, suntem prezenti in peste zece astfel de misiuni si operatiuni de mentinere a pacii si misiuni politice speciale ale ONU. La inceputul anului eram in 12, doua dintre ele s-au inchis. De fapt una dintre ele s-a inchis, cea din Liberia si intr-o alta misiune s-a terminat ciclul pentru contingentul roman. Suntem prezenti in zone de risc ridicat", a spus ambasadorul Ion Jinga, seful Misiunii Permanente a Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite si presedinte al Comsiei ONU pentru Dezarmare si Securitate internationala, la MAS Talks.El a precizat ca militarii romani sunt foarte apreciati, fiind prezenti atat in spatiul anglofon, cat si in spatiul francofon, conform site-ului Monitorul Apararii si Securitatii. Acesta a adaugat ca "in materie de contributie cu politie, suntem pe locul intai in Europa, ca si numar de politisti angajati in misiuni sub drapel ONU", dar si ca "anul trecut, un ofiter roman a detinut cea mai importanta functie militara in misiunea ONU din Afganistan", sau ca "in 2015, o femeie - politist roman a fost declarata 'politistul anului' intr-o misiune de mentinere a pacii ONU in Haiti".Jinga a adaugat ca Romania este singura tara din lume care furnizeaza ONU unitati de protectie apropiata."In acelasi timp, o contributie importanta o aduce Serviciul de Protectie si Paza. Suntem singura tara din lume care furnizeaza ONU unitati de protectie apropiata. Nu vorbim de ofiteri individuali, ci de unitati .De fiecare data cand secretarul general ONU, secretarul general adjunct, alti inalti oficiali, demnitari ONU calatoresc in spatii de risc, ei sunt protejati de catre o echipa de ofiteri SPP din Romania. Avem in momentul de fata doua astfel de echipe. Anul trecut actionau simultan patru astfel de echipe. Centrul de excelenta al SPP de la Bucuresti este acreditat de ONU si sunt peste 200 de ofiteri ONU, din tari de pe intregul glob, care au fost pregatiti aici ca ofiteri de protectie apropiata", a punctat acesta."Deci, in materie de misiuni de mentinere a pacii suntem foarte bine reprezentati si, mai mult decat atat, suntem foarte respectati", a apreciat ambasadorul Jinga.In iunie, Ion Jinga a fost ales presedinte al Comisiei ONU pentru Dezarmare si Securitate Internationala (Comisia I), mandatul urmand sa fie exercitat pe durata celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale, in perioada septembrie 2018 - septembrie 2019.Citeste si Un roman a fost ales in premiera presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU