Avertismentul sefului OMS: Noul coronavirus este de zece ori mai mortal decat virusul gripei porcine

"Datele colectate in mai multe tari ne ofera o imagine mai clara a acestui virus, a comportamentului sau, a modului de a-l opri", a declarat seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa virtuale de la Geneva.", a adaugat el.Daca pandemia declansata de noul coronavirus a facut aproape 115.000 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza unor surse oficiale, gripa A (H1N1) () ucisese 18.500 de persoane, conform OMS, dar revista medicala The Lancet a estimat numarul mortilor intre 151.700 si 575.400.Pandemia provocata de virusul A (H1N1) a dus la campanii masive de vaccinare. Dupa aceasta, tarile occidentale, in special cele europene, si OMS au fost criticate pentru o mobilizare considerata supradimensionata, in conditiile in care in fiecare an gripa asa-zisa sezoniera face intre 250.000 si 500.000 de morti, potrivit autoritatilor sanitare mondiale.In asteptarea unui vaccin impotriva noului coronavirus SARS-Cov-2, OMS tarile invita tarile sa aplice o depistare generalizata a cazurilor suspecte, izolarea lor si urmarirea contactelor.Dar, a recunoscut luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, "era globalizarii inseamna ca riscul de reintroducere si de recrudescenta a COVID-19 va continua". "In cele din urma, dezvoltarea si distribuirea unui vaccin sigur si eficient vor fi necesare pentru a opri complet transmiterea coronavirusului", a subliniat el.In fata penuriei de teste si in timp ce spitalele si alte centre medicale sunt in unele tari supraglomerate de cazuri, guvernele au dispus masuri de izolare care au dus la oprirea unor sectoare intregi din economie.Dar in ultimele zile, presiunile s-au multiplicat pentru a relansa masinaria economica.Seful OMS a subliniat, la randul sau, ca "tarile trebuie sa gaseasca un echilibru intre masurile pentru lupta impotriva mortalitatii provocate de COVID-19 si de alte maladii din cauza depasirii sistemelor de sanatate si impactul socio-economic" al pandemiei.El si-a reiterat totusi apelul la o ridicare progresiva a masurilor de izolare, OMS avertizand deja vineri ca o ridicare prematura a masurilor de izolare ar putea antrena o "recrudescenta mortala" a pandemiei."Stim ca in unele tari, numarul cazurilor se dubleaza la fiecare 3 sau 4 zile. In timp ce raspandirea pandemiei de COVID-19 accelereaza foarte repede, decelerarea ei va fi mult mai lenta", a explicat Tedros Adhanom Ghebreyesus.", a insistat el.