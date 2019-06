Bugetul misiunilor de pace ale ONU va fi redus cu inca 65 de milioane de dolari

Ziare.

Spre deosebire de anii precedenti, mai multe tari, printre care Statele Unite, s-au aratat moderate in cererile lor de reducere a fondurilor, a precizat una din surse.Pentru ultimele 12 luni, bugetul anual al operatiunilor de pace care mobilizeaza circa 100.000 de Casti Albastre s-a ridicat la 6,689 miliarde de dolari, dupa ce cu cativa ani inainte a fost de aproape opt miliarde de dolari.Pentru noul buget, expertii financiari ai ONU au propus statelor membre un total inferior cu 50 de milioane de dolari fata de solicitarea secretarului general Antonio Guterres. Dupa discutii intense timp de mai multe saptamani, statele membre au decis sa faca taieri de 65 de milioane de dolari, potrivit surselor."Cum, necum, (Guterres) se poate descurca" cu totalul obtinut, a apreciat un diplomat sub protectia anonimatului.Bugetul precedent a suportat taieri de 122 de milioane de dolari in raport cu cererile expertilor financiari ai ONU.Discutiile vor continua in cursul weekendului intre statele membre pentru repartizarea taierilor. Acestea se vor concentra asupra misiunilor ONU cele mai costisitoare, in special din Mali, Republica Centrafricana, Republica Democrata Congo si Sudanul de Sud, potrivit unei surse diplomatice.La inceputul negocierilor, SUA au insistat pentru taieri de 150 de milioane de dolari, Rusia de 196 milioane, Africa de 40 de milioane si Europa de 49 de milioane de dolari, potrivit sursei. De-a lungul dezbaterilor, Statele Unite au cerut economii de numai 78,5 milioane de dolari, Rusia (ca si China) de 81 milioane, iar Africa a acceptat reduceri de 50 de milioane si Europa de 60 de milioane.Statele Unite sunt cel mai important finantator al operatiunilor de pace, inaintea Chinei si Japoniei. Luate pe ansamblu, tarile europene contribuie cu o treime la bugetul anual al misiunilor de pace, separat de fondurile de functionare a ONU (circa 5,4 miliarde de dolari) .