Consiliul de Securitate al ONU se intruneste vineri pentru a discuta despre situatia din Iran

Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran nu sunt de competenta Consiliului de Securitate si nu exclude sa solicite un vot de procedura pentru blocarea dezbaterilor, transmite AFP, citata de Agerpres.Regulamentul Consiliului cere o majoritate de 9 din cei 15 membri pentru a adauga un subiect pe ordinea de zi. Dreptul de veto nu poate fi utilizat in astfel de situatii.Ambasadoarea americana, Nikki Haley, declarase la inceputul saptamanii ca va solicita o reuniune a celei mai inalte instante a ONU in semn de sustinere a manifestantilor iranieni."Poporul iranian reclama libertate. Toti cei care iubesc libertatea trebuie sa-i sustina cauza", a spus marti Haley.Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste "afacerile interne" ale Iranului, a afirmat ministrul de Externe adjunct rus, Serghei Riabkov, intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod deliberat de situatia din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear incheiat de marile puteri cu Teheranul in 2015.Intr-o postare pe Twitter, presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca SUA ii vor sprijini "atunci cand va veni timpul" pe cei care manifesteaza in Iran."Respect pentru poporul din Iran care incearca sa rastoarne guvernul sau corupt. Veti vedea un mare sprijin din partea Statelor Unite atunci cand va veni timpul!", a scris Donald Trump in mesajul sau.In acelasi timp, purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat impotriva oricarei tentatii de interferenta externa in politica Iranului, spunand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie. Iranienii au dreptul de a protesta liber, a mai spus Ibrahim Kalin, adaugand ca este imposibil de tolerat acte de distrugere si violenta.