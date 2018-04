Consiliul de Securitate ONU se intruneste pentru a discuta despre atacul chimic din Siria

Ziare.

Rusia a cerut reuniunea celor 15 membri ai consiliului pe tema "amenintarilor internationale, pacii si securitatii", desi motivul nu a fost imediat clar, au informat diplomatii duminica.Exemplul Rusiei a fost urmat de Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Suedia, Polonia, Olanda, Kuweit, Peru si Coasta de Fildes, care de asemenea au cerut o intalnire in cadrul careia sa discute atacul chimic comis in Siria.Membrii Consiliului au ajuns duminica seara la o intelegere privind intrunirea de luni."Consiliul de Securitate se va reuni si solicita accesul imediat la primii respondenti, sustinerea unei investigatii independente si pedepsirea celor responsabili penru acest act atroce", a declarat ambasadorul SUA la ONU Nikki Haley.Haley a avertizat luna trecuta ca, in cazul in care Consiliul de Securitate nu va lua masuri concrete in Siria, Washingtonul este "pregatit sa actioneze" si ca SUA ar putea lansa un nou atac punctual asupra regiunii.Presedintele american Donald Trump a avertizat ca exista "un pret mai mare platit", dupa ce echipajele de ajutor medical au anuntat ca zeci de persoane au fost ucise de un gaz otravitor in oralul Douma, ultima reduta a rebelilor din regiunea Ghuta de Est. Guvernul sirian neaga ca atacul ar fi putut fi lansat de fortele sale.