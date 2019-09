Incepe o saptamana la nivel inalt la ONU, la care participa si Iohannis. Despre ce se va discuta

Actiune pentru clima

Tema acestei sesiuni a Adunarii Generale este "Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea saraciei, educatia calitativa, actiune climatica si incluziune".Cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a ONU a inceput pe 17 septembrie si are o durata de un an, segmentul dezbaterii generale la nivel inalt fiind cel mai important eveniment anual de diplomatie multilaterala.Dezbaterea generala, care are loc anual la sediul din New York al Natiunilor Unite, se desfasoara in perioada 24-30 septembrie. Vor avea interventii zeci de sefi de stat sau de guvern, conform agendei publicate pe site-ul ONU.In acest an, pe langa dezbaterea generala, liderii mondiali vor participa si la mai multe intalniri si reuniuni la nivel inalt vizand stimularea actiunilor privind schimbarile climatice si in favoarea dezvoltarii durabile, pentru a asigura tuturor o viata sanatoasa, linistita si prospera, informeaza ONU pe site-ul sau.Aceasta saptamana de actiune se bazeaza pe Obiectivele de Dezvoltare Durabila adoptate de toti liderii mondiali in 2015. Cele 17 obiective interconectate reprezinta un apel universal la actiune pentru eradicarea saraciei si foametei, extinderea accesului la sanatate, educatie, justitie si ocuparea fortei de munca, protejand in acelasi timp planeta de degradarea mediului.Efectele schimbarilor climatice se accelereaza, dar inca este posibil sa se limiteze cresterea medie a temperaturii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, evitand astfel cele mai grave consecinte, cu conditia sa fie luate urgent masuri radicale.Luni are loc un summit dedicat actiunilor pentru clima la care vor fi prezentate solutiile propuse de guverne, sectorul privat si societatea civila pentru a reduce emisiile si pentru a spori rezistenta si adaptarea la schimbarile climatice.Tot luni are loc o reuniune la nivel inalt privind acoperirea universala a sanatatii. Este prima intalnire de acest fel si isi propune sa ofere un nou impuls actiunilor intreprinse pentru a permite accesul oricarei persoane la sisteme de sanatate ieftine si durabile.Aceasta urmareste sa galvanizeze angajamentele comunitatii internationale de asigurare a sanatatii pentru toti, recunoscand legaturile stranse cu actiunile climatice si faptul ca sanatatea nu este doar un drept fundamental al omului, ci si o conditie sine qua non, un motor si un rezultat al dezvoltarii durabile.In 2015, statele membre au adoptat in unanimitate Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila si cele 17 obiective ale acesteia. Este cea mai ambitioasa initiativa luata vreodata pentru a transforma lumea si a promova prosperitatea si bunastarea fiecarei persoane, protejand mediul inconjurator.Cu toate acestea, raman multe de facut daca se doreste ca obiectivele dezvoltarii durabile sa fie atinse fara a lasa pe nimeni in urma.Marti si miercuri se desfasoara un summit pe aceasta tema, in cadrul caruia liderii mondiali si alti actori interesati vor discuta despre modul in care intentioneaza sa accelereze actiunile pentru a transforma societatile si economiile noastre, la aproape cinci ani de la adoptarea Agendei 2030 si cu doar un deceniu ramas pana la data tinta pentru a o implementa.Problemele de finantare raman o provocare majora pentru punerea in aplicare a Agendei 2030, in timp ce chiar investitiile necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila sunt insuficiente.In plus, masurile de restrictionare a comertului se multiplica, iar riscurile de indatorare cresc, limitand capacitatea multor tari de a investi in obiective de dezvoltare durabila.Joi, 26 septembrie, va avea loc Dialogul la nivel inalt privind finantarea pentru dezvoltare, care va reuni reprezentanti ai statelor si comunitatilor de afaceri si financiare, printre altele, pentru a ajuta la strangerea de fonduri, construirea de parteneriate si accelerarea progresului.Evaluare de etapa la nivel inalt privind implementarea Orientarilor Samoa pentru micile state insulare in curs de dezvoltareMicile state insulare in curs de dezvoltare sunt printre cele mai vulnerabile tari din lume. Ele se confrunta cu dificultati deosebite legate de dimensiunile mici, izolare, resurse si export restranse, precum si de vulnerabilitatea lor la socurile economice externe si la problemele de mediu la scara globala, cum ar fi efectele schimbarilor climatice.La cinci ani de la adoptarea Orientarilor Samoa, un document ambitios care vizeaza sprijinirea dezvoltarii durabile in statele insulare mici in curs de dezvoltare, in cadrul ONU se va face vineri, 27 septembrie, o revizuire la nivel inalt.Aceasta evaluare de etapa va oferi ocazia de a face bilantul progreselor inregistrate in lupta contra efectelor devastatoare ale schimbarilor climatice asupra acestor tari, consolidarea rezistentei economice si de mediu si a altor domenii.Delegatia Romaniei la cea de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) va fi condusa de presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a anuntat ca va avea si o serie de intalniri bilaterale in marja Adunarii Generale, dar nu a dat detalii despre acestea pana la acest moment.