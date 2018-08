Kofi Annan, omagiat de lideri din intreaga lume - de la Vladimir Putin la Barack Obama

Ziare.

"Kofi Annan a fost o forta calauzitoare pentru bine (...) In aceste vremuri dificile si turbulente, mostenirea sa ca un campion global al pacii va ramane o adevarata inspiratie pentru noi toti", afirma, intr-un mesaj pe Twitter."Multi ani ai vietii acestui om remarcabil si mare politician au fost dedicati serviciului Natiunilor Unite. Conducand ONU intr-un moment dificil, a facut o treaba grozava in privinta realizarii scopurilor si obiectivelor organizatiei, consolidand rolul central al acesteia in relatiile internationale", a transmisl-a numit pe Annan un "entuziast si un model pentru tinerii din intreaga lume": "In vremurile actuale, cand cautarea de solutii pentru problemele globale este mai urgenta decat oricand, ne va lipsi mult vocea lui Kofi Annan".Kofi Annan "m-a inspirat pe mine si multi alti cu ideile sale, convingerile sale ferme si nu in ultimul rand cu carisma", a adaugat Merkel., a declarat ca "cea mai mare recunoastere pe care o putem acorda lui Kofi Annan este sa mentinem vii mostenirea sa si spirtul sau"."Un mare lider si reformator al ONU, a avut o contributie uriasa la transformarea lumii pe care a parasit-o intr-un loc mai bun decat cum era atunci cand s-a nascut", a comunicat si"Franta ii aduce un omagiu. Niciodata nu vom uita abordarea sa ferma si calma, nici taria angajamentelor sale", a transmis"Kofi Annan nu doar ca ne-a vorbit despre construirea unei lumi mai drepte si mai pasnice, ci si-a dedicat viata pentru a face acest lucru - iar lumea este un loc mai bun datorita lui. Depinde acum de noi toti sa-i ducem munca mai departe", a scris pe Twitter siSil-a elogiat pe fostul secretar general al ONU, spunand ca Annan "nu s-a oprit niciodata din cautarea unei lumi mai bune". Obama l-a elogiat pe Annan pentru "integritate, persistenta, optimism si sensul umanitatii noastre comune".Fostul secretar general al ONU Kofi Annan a incetat din viata, la varsta de 80 de ani. Anuntul oficial a fost facut sambata de Organizatia Natiunilor Unite.Kofi Annan a fost cel de al saptelea secretar general al ONU, ocupand functia in perioada ianuarie 1997-decembrie 2006. Recunoscut ca un militant constant pentru apararea drepturilor omului, statului de drept si al Africii, el s-a implicat activ si in probleme internationale majore, precum ostilitatile intre Israel si Hezbollah sau diferendul dintre Libia si Consiliul de Securitate.Pentru intreaga sa activitate, Kofi Annan a fost rasplatit in 2001 cu premiul Nobel pentru Pace.