Mesajul sefului ONU pentru liderii lumii, inainte de Summitul pe Clima: Daca aveti vesti proaste, nu veniti! Trump nu se duce

Ziare.

com

"Este ca un bilet de intrare", a explicat Guterres in timpul unui pranz cu aproximativ cincisprezece jurnalisti la sediul ONU. "Am intrebat tarile: aveti de anuntat evolutii pozitive? Daca da, trimiteti-ne o nota de o pagina".Potrivit programului publicat vineri de ONU, 64 de tari, precum si Uniunea Europeana, vor fi reprezentate pe podium.Scopul summitului, care va dura toata ziua de luni, in ajunul Adunarii Generale a ONU, este ca cel mai mare numar de tari sa anunte intarirea planurilor lor de reducere a gazelor cu efect de sera.Un numar "foarte semnificativ" de state ar trebui sa anunte adoptarea obiectivului de neutralitate a carbonului pana in 2050, le-a spus Antonio Guterres jurnalistilor. Adica, aceste tari se vor angaja sa-si reduca la maximum emisiile si sa compenseze restul astfel incat sa aiba o amprenta de carbon zero, de exemplu prin plantarea de copaci care vor absorbi excesul de CO2. In prezent, doar aproximativ douazeci de state au adoptat obiectivul sau au adoptat legi in acest sens.Unele state nu au solicitat sa vorbeasca la summit, intre care Brazilia si Statele Unite, care vor fi reprezentate de o sefa a unui birou al Departamentului de Stat.Insa 60 de sefi de stat sau de guvern vor lua cuvantul, limitat la trei minute, printre care: Emmanuel Macron pentru Franta, Angela Merkel (Germania), Narendra Modi (India), Recep Tayyip Erdogan (Turcia), Abdel Fattah al-Sissi (Egipt), Uhuru Kenyatta (Kenya), Ivan Duque Marquez (Columbia) si presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Sute de mii de oameni, din toata lumea si din toate categoriile sociale si profesionale, au iesit vineri in strada pentru a le solicita liderilor politici care vor participa la un summit ONU pe tema climei sa ia de urgenta masuri concrete pentru a impiedica o "catastrofa de mediu".Romania participa la Adunarea Generala a ONU cu o delegatie condusa de presedintele Klaus Iohannis. Si premierul Viorica Dancila se va afla in SUA in aceasta perioada cu o delegatie guvernamentala. Nu se stie insa daca din partea Romaniei va lua cineva cuvantul la Summitul Climatic, mai ales de vreme ce nu avem ministru la Mediu. Gratiela Gavrilescu a plecat din Guvern cand ALDE a decis sa iasa de la guvernare fara sa isi delege atributiile. Ulterior, dupa scindarile din ALDE, Gavrilescu a vrut sa se intoarca in guvern si Dancila i-a trimis lui Iohannis propunerea, dar seful statului a respins-o.