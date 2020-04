OMS avertizeaza ca nu exista dovezi ca testele pentru anticorpii la COVID-19 arata daca o persoana are imunitate

560.000 de persoane s-au recuperat

", a declarat dr. Maria Van Kerkhove, director la OMS pentru boli emergente si zoonoza, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la sediul agentiei de la Geneva, relateaza CNBC.Asa-numitele teste serologice sau pentru anticorpiPeste 560.000 din cele 2,1 milioane de cazuri de coronavirus din intreaga lume s-au recuperat, conform datelor Johns Hopkins University. Cu toate acestea, specialistii in boli infectioase spun ca numarul total al cazurilor este probabil mult mai mare, deoarece nu toti oamenii infectati sunt detectati.In SUA, abia au inceput sa fie efectuate teste pentru anticorpi.Presedintele Donald Trump a recomandat statelor federale sa utilizeze testele, deoarece autoritatile incep sa relaxeze unele dintre masurile stricte de distantare sociala impuse pentru a combate raspandirea pandemiei coronavirusului, care a infectat peste 671.000 de persoane in Statele Unite.Kerkhove a mai spus ca: "."Dr. Mike Ryan, directorul executiv al programului de urgenta al OMS, a spus ca oamenii de stiinta inca mai determina durata de protectie oferita de anticorpi unei persoane care a fost infectata cu coronavirus."Nimeni nu este sigur daca cineva cu anticorpi este complet protejat impotriva bolii sau a fi expus din nou", a spus el."In plus, unele dintre teste au probleme cu sensibilitatea. Pot da un rezultat fals", a adaugat el.La inceputul acestei saptamani, oficialii OMS au spus ca nu toate persoanele care se recupereaza dupa COVID-19 au anticorpi pentru a lupta impotriva unei a doua infectii, ridicand ingrijorarea ca pacientii ar putea sa nu dezvolte imunitate dupa ce au supravietuit COVID-19."In ceea ce priveste recuperarea si apoi reinfectarea, cred ca nu avem raspunsuri la asta. Aceasta este o necunoscuta", a declarat Ryan luni, la o conferinta de presa.