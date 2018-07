ONU a ramas fara bani si pregateste masuri de reducere a cheltuieilor

Ziare.

Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu platesc la timp ceea ce datoreaza, potrivit sefului organizatiei, care le-a cerut acestor tari sa-si accelereze plata contributiilor la bugetul ONU, relateaza AFP."Problemele noastre de trezorerie nu au fost niciodata atat de precoce, iar tendinta generala este ingrijoratoare: ramanem fara bani pe termen scurt si ramanem pe rosu pe termen lung", a scris joi Antonio Guterres in acest mesaj, difuzat pe site-ul intern al ONU.ONU are doua bugete, si anume unul de functionare - adoptat in decembrie, in valoare de 5,4 miliarde de dolari, pe doi ani, si unul pentru operatiuni de pace - adoptat in iunie, in valoare de 6,7 miliarde de dolari, pe 12 luni.Potrivit ONU, practica de a plati cu intarziere obligatiile financiare, definite prin chei de repartizare intre cele 193 de state membre ale Organizatiei, este curenta.Insa, anul acesta, dificultatea financiara are loc mai devreme decat in anii precedenti, a precizat aceeasi sursa, fara sa identifice originea precisa a problemei.In total, 112 tari sunt la zi, in iulie, cu plata contributiilor. Pe lista nu se afla Statele Unite - cel mai important contributor (22%) la bugetul functionarii Organizatiei Natiunilor Unite.Japonia, China, Germania si Franta - care se afla in spatele Statelor Unite pe lista contributorilor Organizatiei - si-au platit toate contributiile.Pana la sfarsitul lui iunie 2018, 1,9 miliarde de dolari au fost cheltuiti de statele membre, cu aproximativ 200 de milioane de dolari mai putin decat anul trecut in acelasi moment."Vom avea nevoie sa adoptam masuri de reducere a costurilor, tintindu-le mai intai pe cele care nu sunt legate de plata salariilor", a precizat Antonio Guterres.