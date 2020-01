ONU avertizeaza ca in anul 2020 vor fi numeroase episoade de vreme extrema

Ziare.

Organizatia Meteorologica Mondiala, care si-a bazat constatarile pe analiza principalelor date internationale, a anuntat ca a confirmat si datele transmise saptamana trecuta de agentia de monitorizare climatica a Uniunii Europene, care arata ca anul trecut a fost cel de-al doilea cel mai calduros an din istorie, dupa 2016."Anul 2020 a inceput de unde a plecat 2019 - cu conditii meteorologice cu impact ridicat si evenimente legate de clima", a declarat seful OMM, Petteri Taalas, intr-o declaratie, referindu-se in special la devastatoarele incendii din Australia."Din pacate, trebuie sa ne asteptam la conditii de vreme extrema pe tot parcursul anului 2020 si in deceniile urmatoare, alimentate de nivelurile record ale gazelor cu efect de sera care retin caldura in atmosfera", a precizat acesta.Agentia ONU a anuntat, de asemenea, ca temperaturile medii globale din ultimii cinci ani (2015-2019) si 10 ani (2010-2019) au fost cele mai mari inregistrate vreodata."Din anii 1980, fiecare deceniu a fost mai cald decat precedentul", a transmis agentia ONU intr-un comunicat, avertizand ca "se preconizeaza ca aceasta tendinta va continua".Organizatia Natiunilor Unite a mai anuntat ca emisiile de gaze cu efect de sera create de om trebuie sa scada cu 7,6 la suta in fiecare an pana in 2030, pentru a limita cresterea temperaturii la 1,5 C - pentru care tarile mai ambitioase s-au angajat in cadrul acordului climatic de la Paris.Miercuri, Taalas a spus ca, de cand au inceput inregistrarile moderne in 1850, temperatura medie globala a crescut cu aproximativ 1,1 grade Celsius si a avertizat asupra incalzirii semnificative in viitor."Pe calea actuala a emisiilor de dioxid de carbon, ne indreptam catre o crestere a temperaturii cu 3 pana la 5 grade Celsius pana la sfarsitul secolului", a avertizat el.Oamenii de stiinta au subliniat necesitatea urgenta de a face mai mult pentru a contracara tendinta de incalzire."Daca ne uitam la toate evenimentele din intreaga lume care se produc acum ca urmare a acestei incalziri, este evident ca nu reusim sa prevenim interferentele antropogene periculoase cu sistemul climatic", a spus Bob Ward de la Grantham Research Institute pentru Schimbarile climatice si mediu din cadrul London School of Economics and Political Science.