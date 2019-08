ONU avertizeaza: Un nou val de atacuri teroriste ar putea avea loc inainte de sfarsitul anului

Ziare.

In raport, specialistii Consiliului de Securitate de la nivelul Natiunilor Unite au conturat o imagine globala a miscarii extremiste care continua sa ameninte semnificativ in ciuda esecurilor.Autorii sunt ingrijorati cu privire la 30.000 de straini care au mers in "califat" pentru a lupta si care ar putea fi inca in viata."Unii se pot alatura Al-Qaida sau altor grupari teroriste ce risca sa apara. Unii ar putea deveni lideri sau radicalisti".Raportul se bazeaza pe informatii furnizate de agentiile de informatii ale statelor membre ONU, si arata modul de gandire colectiv al serviciilor de securitate din iantreaga lume."Programele de deradicalizare nu s-au dovedit a fi pe deplin eficiente. Luptatorii cei mai radicalizati, care au primit condamnari mai mari, inca nu se apropie de perioada de eliberare. Ei raman periculosi si continua sa reprezinte o provocare atat in interiorul sistemului penal, cat si in afara lui", conform raportului.Statele europene estimeaza ca in jur de 6.000 din propriii lor cetateni merg in Irak si Siria pentru a se alatura ISIS sau altor grupari extremiste. Aproximativ o treime dintre ei au murit, in timp ce o alta treime au ramas in regiune sau au plecat in alta parte. 2.000 sau chiar mai multi ar fi revenit in Europa, se mai arata in raportul ONU.Expertii ONU precizeaza ca "Statul Islamic va sprijini si facilita atacurile internationale".