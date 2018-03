ONU il trimite pe excentricul presedinte Duterte la psihiatru

Ziare.

"Aceste atacuri nu pot ramane fara raspuns, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului trebuie sa ia masuri. Trebuie sa credem ca presedintele Filipinelor are nevoie de a se supune unei examinari psihiatrice. Acest tip de comentarii este inacceptabil", a declarat Zeid Ra'ad Al-Hussein, intr-o conferinta de presa desfasurata la Geneva, potrivit agentiilor straine de stiri.Raportorul special al ONU privind decesele extrajudiciare, Agnes Callamard, a devenit tinta criticilor presedintelui filipinez.Intr-o intalnire cu reprezentanti filipinezi ai Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein a citat articole din presa filipineza, aparute in noiembrie, in care Duterte ameninta, folosind expresii jignitoare, sa o palmuiasca pe Agnes Callamard.Cel putin 3.987 de persoane au fost ucise in operatiuni ale politiei filipineze impotriva unor suspecti de consum si trafic de droguri intre iulie 2016 si ianuarie 2018, conform datelor oficiale.Totusi, organizatia Human Rights Watch sustine ca estimarile organizatiilor locale de aparare a drepturilor omului si ale Bisericii arata ca pana la 13.000 de oameni ar fi fost ucisi, bilant care include si persoanele ce ar fi fost omorate de ucigasi platiti sau de membri ai unor grupari paramilitare.In urma cu cateva saptamani, Washingtonul a declarat ca presedintele filipinez Rodrigo Duterte constituie o amenintare pentru democratie si drepturile omului.