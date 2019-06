ONU isi reafirma angajamentul colectiv pentru solutia celor doua state in conflictul israelo-palestinian

Ziare.

com

"In privinta conflictului israeliano-palestinian, mentinem angajamentul nostru colectiv fata de o viziune cu doua state, bazata pe rezolutiile pertinente ale Natiunilor Unite si pe principiile stabilite de mult timp, pe acordurile anterioare si pe dreptul international", a declarat secretarul general al ONU la o reuniune a Consiliului de Securitate dedicata relatiilor cu Liga Araba."Nu exista nicio alternativa la solutia celor doua state, nu exista un plan B", a insistat Antonio Guterres."Incheierea ocupatiei care a inceput in 1967 si obtinerea unui rezultat negociat care sa prevada crearea a doua state este singura modalitate de a pune bazele unei paci durabile" in zona, a spus el.SUA urmeaza sa-si dezvaluie in 25 si 26 iunie in cadrul conferintei internationale de la Manama componenta economica a unui plan de pace la care lucreaza de doi ani.Washingtonul spera sa obtina acordul tarilor arabe pentru viitoarele propuneri politice care ar putea totusi sa se indeparteze de principiile internationale stabilite pana in prezent, dar totusi cu scopul de a pune capat conflictului israeliano-palestinian."Continuarea ocupatiei israeliene a teritoriilor palestiniene a fost si ramane principala sursa de destabilizare si radicalizare in Orientul Mijlociu si dincolo de el", a declarat secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, invitat de Consiliul de Securitate sa vorbeasca dupa Antonio Guterres.Ministerul de Externe al Romaniei a admis, marti, ca este posibil ca discutiile despre mutarea ambasadei din Israel sa fi determinat o reactie a tarilor arabe care nu au mai sustinut Romania pentru obtinerea unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021.