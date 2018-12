Pactul global privind migratia va fi semnat luni, in pofida controverselor

Ziare.

Conferinta interguvernamentala organizata in orasul din centrul Marocului, care nu va fi urmata de o procedura de vot sau semnare, urmeaza a fi doar o simpla etapa formala in procesul lansat acum 18 luni si menit sa consolideze cooperarea internationala in vederea unei "migratii sigure, regulate si ordonate", relateaza AFP.Imediat dupa adoptarea sa, in iulie, la New York, documentul, care nu are caracter juridic obligatoriu, a generat disensiuni si doar doua treimi dintre cele circa 190 de state care l-au validat si-au confirmat, deocamdata, prezenta, la diferite niveluri de reprezentare.Pactul consemneaza atat principii - apararea drepturilor omului, ale copiilor sau recunoasterea suveranitatii nationale - cat si propuneri pentru ajutarea tarilor sa faca fata migratiei, cum ar fi schimbul de informatii si expertiza, integrarea migrantilor etc. El interzice totodata detentiile arbitrare si nu autorizeaza arestarile decat ca ultima solutie.Au decis sa nu vina la reuniunea din Marrakesh Italia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Estonia, Letonia, Elvetia, Australia, Israel si Republica Dominicana. In ce le priveste, SUA s-au retras din procesul de elaborare a Pactului afirmand ca acesta contine dispozitii contrare politicii privind migratia a presedintelui Donald Trump.In pofida rezistentei declarate fata de document, reprezentanta speciala a ONU pentru migratie, Louise Arbour, s-a declarat "foarte increzatoare" in viitorul lui. Pactul va face obiectul unei rezolutii finale a ONU la 19 decembrie, la New York."Numeroase state continua sa-si respecte angajamentele la care au ajuns dupa negocieri foarte serioase si intense. Tarile care renunta astazi au obtinut totusi concesii de la partenerii lor de discutii in cursul negocierilor si trebuie sa marturisesc ca gasesc acest lucru un pic surprinzator", a declarat Louise Arbour pentru AFP.Sustinatorii drepturilor omului considera pactul insuficient, mai ales in ce priveste accesul migrantilor la ajutor umanitar si la servicii de baza sau in ce priveste drepturile lucratorilor migranti. La randul lor, detractorii pactului afirma ca acesta incurajeaza un flux migratoriu necontrolat sau aduce atingere suveranitatii nationale.Este un text "controversat", dar migratia "necesita o abordare internationala", a subliniat Goetz Schmidt Bremme, copresedinte al Forumului mondial cu privire la migratie si dezvoltare (FMMD), reunit saptamana aceasta la Marrakesh, inaintea conferintei."Probabil s-a vehiculat prea mult despre avantajele migratiei legale si au fost omise provocarile: au fost subestimate nevoile comunitatilor care vor ca in primul rand migrantii sa se integreze si care sunt preocupate de migratia ilegala", a explicat Schmidt Bremme.Participantii la reuniunea FMMD au pledat pentru o migratie "legala si ordonata", intr-un context in care o ampla campanie de dezinformare cu privire la mizele textului agita spiritele pe retelele sociale. Mai multi oratori au insistat asupra necesitatii de a "organiza mobilitatea in loc de a inchide granitele", pentru a raspunde nevoii de mana de lucru in tarile confruntate cu imbatranirea demografica."Asistam din partea anumitor sectoare politice la manipularea, distorsionarea obiectivelor Pactului", a denuntat Antonio Vitorino, directorul Organizatiei internationale pentru migratie (OIM) . Fireste ca exista provocari, imigratia ilegala reprezinta o amenintare, dar trebuie sa reactionam in fata retoricii negative printr-o mobilizare politica", a conchis el.In Europa, cancelarul german Angela Merkel si-a anuntat prezenta la Marrakesh, dupa un vot furtunos in Bundestag. Vor mai face deplasarea si sefii guvernelor spaniol, grec si portughez, potrivit informatiilor AFP. Presedintele francez Emmanuel Macron il va delega pe secretarul de stat pentru afaceri externe, decizie care a provocat o "mare dezamagire" in Maroc, care considera conferinta drept un "moment istoric", a indicat o sursa diplomatica locala."E o chestiune de oportunitate politica: participarea la aceasta conferinta din Marrakesh inseamna a le face cale libera tuturor celor care critica Pactul, cu riscul de a trimite un semnal negativ populatiei", a estimat un observator european.Atat in Franta, cat si in Germania, Olanda sau Belgia, extrema dreapta si-a axat campania pentru alegerile europene din mai 2019 pe chestiunea migratiei si a chemat la mobilizare impotriva Pactului, in contextul general de ascensiune a nationalismului si populismului. In Belgia, vointa premierului de a participa la conferinta de la Marrakesh a generat o criza guvernamentala.In intreaga lume, exista circa 258 de milioane de oameni "in mobilitate" si migranti, adica 3,4% din populatia mondiala, iar transferurile financiare ale acestora reprezinta in jur de 450 de miliarde de dolari, adica 9% din PIB-ul mondial, potrivit cifrelor Organizatiei Natiunilor Unite.