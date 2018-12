Pactul Mondial ONU privind Migratiile a fost adoptat in mod oficial

Ziare.

com

"Acest moment este produsul inspirat al unor eforturi", a declarat, in deschiderea dezbaterilor, secretarul general al ONU Antonio Guterres, relateaza AFP."Noi nu trebuie sa cedam fricii sau unor neratiuni false" despre migratie, a subliniat el.Guterres a denuntat "numeroasele minciuni" propagate pe tema acestui acord.Aproximativ 15 tari s-au retras sau si-au blocat decizia cu privire la acest text, care dezlantuie pasiuni. SUA s-au retras la sfarsitul lui 2017 din procesul de elaborare a pactului. Dupa aprobarea textului la 13 iulie, Austria, Australia, Chile, Cehia, Republica Dominicana, Ungaria, Letonia, Polonia si Slovacia s-au retras, iar Belgia, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia, Slovenia si Elvetia au invocat consultari interne.Acest acord nu are caracter constrangator asupra statelor care-l ratifica, ci vizeaza sa incurajeze o consolidare a cooperarii internationale in domeniul migratiei, in vederea unei migratii "sigure, ordonate si regulate".Conferinta Interguvernamentala de la Marrakech este o simpla etapa formala a procesului, inaintea unui ultim vot de ratificare, la 19 decembrie, in Adunarea Generala a ONU, la New York."Este uluitor sa existe atat de multa dezinformare despre ceea ce este Pactul si ceea ce spune (...) . El nu creeaza niciun drept la migratie, el nu obliga in vreun fel vreun stat", a subliniatduminica seara, intr-o conferinta de presa, la Marrakech, Reprezentanta Speciala a ONU pentru Migratii, Louise Arbour.