Raport ONU: SUA, Franta si Marea Britanie ar putea fi complice la crimele de razboi din Yemen

Anchetatorii Organizatiei Natiunilor Unite recomanda ca toate statele sa interzica transferurile de armament partilor aflate in razboi pentru a preveni utilizarea lor in comiterea de acte violente."Este clar ca furnizarea continua de armament catre partile aflate in conflict perpetueaza razboiul si prelungeste suferinta populatiei din Yemen", a declarat Melissa Parke, expert la ONU, intr-o conferinta de presa. "De aceea, indemnam statele membre sa nu mai furnizeze armament partilor aflate in conflict", a spus ea.Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, principalele parti care lupta in coalitie impotriva rebelilor Houthi care controleaza capitala Yemenului, reprezinta doi dintre cei mai mari cumparatori de arme ai SUA, Marii Britanii si Frantei.Expertii au intocmit o lista secreta cu suspecti de crime de razboi. Anchetatorii au descoperit posibile crime de ambele parti, subliniind rolul jucat de statele occidentale, ca sustinatori-cheie ai tarilor arabe, respectiv de Iran, care sprijina combatantii Houthi."Nu exista maini curate in aceasta lupta", a spus Charles Garraway.In 2014, rebelii Houthi au alungat guvernul yemenit din Sanaa. Mai multe state arabe au intervenit pentru readucerea la putere a autoritatilor recunoscute international. In razboiul care a urmat au fost ucisi zeci de mii de oameni.Perspectiva foametei a creat ceea ce Organizatia Natiunilor Unite descrie drept cea mai mare criza umanitara din lume, in urma careia 24 de milioane de oameni se bazeaza pe ajutor.