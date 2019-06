Romania, invinsa in cursa pentru o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU

Ziare.

Estonia a obtinut locul de membru nepermanent dupa doua tururi de scrutin, desfasurate pe data de 7 iunie la sediul Natiunilor Unite de la New York, in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale.Dupa un prim tur care s-a incheiat cu un rezultat neconcludent, Estonia a castigat runda decisiva cu 132 de voturi, in timp ce Romania a fost sustinuta de 58 de tari, relateaza presa internationala.Locurile de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU (CSONU) sunt distribuite in functie de regiuni.Romania a mai facut parte din Consiliul de Securitate ONU de patru ori, in 1962; 1976-1977; 1990-1991 si 2004-2005, potrivit Ministerului de Externe de la Bucuresti.In aceasta calitate, Romania a initiat si a participat la adoptarea unor rezolutii referitoare, printre altele, la: pacea si securitatea internationala; lupta impotriva discriminarii rasiale; operatiunile de mentinere a pacii ale ONU; accelerarea progreselor in domeniul stiintei si tehnologiei, pentru a mentiona doar cateva tematici.In ultimul mandat, desfasurat in intervalul 2004-2005, Romania a dovedit capacitatea de a se adapta peisajului complex si in schimbare rapida al provocarilor globale si de a propune solutii, de la un nou focus asupra diplomatiei preventive pana la reconstructia postconflict si cresterea eficientei sistemului ONU.Romania a fost, de asemenea, implicata energic in dezbaterile si deciziile legate de ajutorul umanitar si drepturile omului. O atentie deosebita a fost acordata gasirii de solutii la problemele de dezvoltare, cu accent asupra categoriilor vulnerabile.