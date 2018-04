Rusia blocheaza prin veto ancheta privind presupusul atac chimic din Siria

Doua propuneri ale Rusiei, respinse

12 din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au votat in favoarea proiectului de rezolutie, China s-a abtinut, iar Bolivia a votat impotriva.A fost pentrupentru a vota adoptarea de masuri vizand regimul sirian, care este sprijinit de Moscova si Teheran.Inaintea votului, Nikki Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU, a declarat ca "aceasta rezolutie este minimul absolut pe care Consiliul il poate face ca raspuns la atacul" de sambata.Pe de alta parte, ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia (foto), a acuzat Statele Unite ca au "plantat aceasta rezolutie" ca un "pretext" pentru a-si justifica actiunile pe care le planuieste in Siria."Folosim dreptul de veto pentru a proteja suprematia legilor, pacea si securitatea internationala, pentru a ne asigura ca nu tarati Consiliul de Securitate in aventurile voastre", a declarat oficialul rus.Pe de alta parte, Consiliul de Securitate al ONU a respins si doua proiecte de rezolutii intocmite de Rusia ce priveau anchetele referitoare la presupusul atac chimic din Siria, informeaza Associated Press.Un prim proiect de rezolutie, propus de Rusia, prevedea ca investigatorii ar fi raportat in fata Consiliului de Securitate care apoi ar fi avut puterea sa decida cine este responsabil pentru presupusul atac chimic.Sapte tari membre ale Consiliului au votat impotriva proiectului de rezolutie, iar alte doua s-au abtinut.Ulterior, o noua rezolutie propusa de Rusia a fost respinsa, cu doar cinci tari votand pentru, in timp ce sase s-au abtinut.Cea de-a doua propunere de rezolutie sustinea o ancheta a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), insa stipula ca obiectivul investigatiei nu este acela de a identifica cine este responsabil pentru atac.Pentru adoptarea unui proiect de rezolutie sunt necesare cel putin noua voturi pentru si ca niciun membru permanent al Consiliului sa blocheze prin veto adoptarea rezolutiei.O echipa a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice se va deplasa in Siria pentru a colecta probe in vederea unei investigatii internationale privind presupusul atac chimic de la periferia Damascului. Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca ar putea ordona un atac militar punctual ca reactie la presupusul bombardament chimic produs sambata in localitatea Duma, la periferia Damascului.Administratia de la Damasc a negat orice implicare in atacul chimic produs intr-o zona insurgenta, propunand trimiterea unei echipe internationale pentru efectuarea anchetei.