SUA au blocat un proiect prin care se cerea mai multa protectie pentru palestinienii din Fasia Gaza si Cisiordania

Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea acestui text, iar alte patru tari - Regatul Unit, Etiopia, Polonia, Olanda - s-au abtinut, dar SUA au decis sa isi foloseasca dreptul de veto si sa se opuna initiativei.Consiliul de Securitate al ONU a respins, cateva minute mai tarziu, un proiect de rezolutie american, care acuza miscarea islamista palestiniana Hamas de recentele violente in Fasia Gaza.Statele Unite sunt singura tara care a votat "pentru" acest text.Unsprezece tari s-au abtinut, iar Kuwaitul, Bolivia si Rusia au votat impotriva.Inaintea celor doua voturi, ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley a apreciat ca proiectul Kuwaitului, care condamna Israelul in recentele violente de la bariera sa de securitate cu Fasia Gaza, este "in mare parte inexact in modul in care prezinta evenimente recente".Ea a avertizat joi ca Statele Unite aveau sa se opuna printr-un "veto sigur" proiectului Kuwaitului - care reprezinta tarile arabe in Consiliu.Versiunea finala a acestui text indemna la "luarea in considerare a unor masuri care sa garanteze securitatea si protectia" civililor palestinieni si cerea ca secretarul general al ONU Antonio Guterres sa prezinte un raport cu privire la un eventual "mecanism de protectie internationala".Peste 110 palestinieni au fost ucisi in tiruri israeliene de la sfarsitul lui martie, majoritatea de-a lungul barierei israeliene de protectie. Niciun israelian nu a fost ucis.Un proiect de rezolutie ONU este adoptat cu noua din cele 15 voturi ale membrilor Consiliului de Securitate si fara veto din partea membrilor permanenti ai Consiluului - China, Franta, Regatul Unit, Rusia si Statele Unite.