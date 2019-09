Tribuna ONU: Dodon s-a chinuit sa flateze Rusia - Zelenski a aratat un glont

Neutralitate cu trupe rusesti de ocupatie pe teritoriul tarii?

A absolvit Rusia de responsabilitate

Dodon nu-i ca Zelenski

Seful statului este acuzat ca a vorbit prin prisma intereselor Rusiei, formulandu-si mesajele reiesind din retorica sa electorala. Partidul premierului Maia Sandu, parte a coalitiei de guvernare PSRM-ACUM, s-a desolidarizat de mesajele transmise de Dodon la ONU.Ca si in cadrul recentei intrevederi avute cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, presedintele moldovean a insistat, de la tribuna ONU, asupra "recunoasterii si respectarii de facto a statutului de neutralitate" al Republicii Moldova: "Orice tentativa de a pune la indoiala acest statut este un act neprietenos la adresa poporului Republicii Moldova", a mentionat el."Asemenea abordari aprofundeaza si mai dramatic tensiunile interne din tara si compromit orice sansa de a avansa pe calea rezolvarii diferendului transnistrean si, implicit, de a spori gradul de securitate in toata regiunea", a mai spus Dodon. Potrivit lui, problema transnistreana poate fi solutionata "doar in conditiile pastrarii statutului de neutralitate militara a Republicii Moldova"."Nu poti cere comunitatii internationale recunoasterea si respectarea de facto a neutralitatii unui stat, in acelasi timp in care incerci sa camuflezi existenta unor trupe de ocupatie pe teritoriul acelui stat", a reactionat Partidul Actiune si Solidaritate al Maiei Sandu.La ONU, Igor Dodon a salutat ideea exprimata recent de Federatia Rusa de reluare a procesului de distrugere a munitiilor stocate in regiunea transnistreana: "Ideea a fost lansata in cadrul recentei vizite in Moldova a ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, si in cadrul vizitei oficiale a ministrului moldovean de Externe, Nicu Popescu, la Moscova.Acest pas important, in premiera din 2003 incoace, poate deveni crucial in atingerea unui consens geopolitic pentru solutionarea politica a diferendului transnistrean si sporirea securitatii regionale", a mentionat joi, la ONU, Igor Dodon.La randul sau, PAS reitereaza ca "retragerea imediata a trupelor Federatiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova este singura modalitate de a recunoaste si respecta caracterul suveran si indivizibil al statului Republica Moldova si conditia sine qua non pentru solutionarea diferendului transnistrean".In a doua parte a discursului sau, Igor Dodon a vorbit in limba rusa despre faptul ca "Republica Moldova este o tara polietnica" in care limba rusa are statut de "limba de comunicare interetnica"."A incercat sa flateze Rusia si sa arate ca Moldova face parte din spatiul rusolingv", a comentat analistul politic Dionis Cenusa. Potrivit lui, prin mesajele transmise de Dodon la ONU, Rusia "practic este absolvita de orice responsabilitate pentru cele intamplate la inceputul anilor '90", toata responsabilitatea fiind atribuita unor factori geopolitici depersonalizati.Cenusa se arata surprins de faptul ca premierul Maia Sandu i-a oferit lui Igor Dodon o tribuna internationala atat de importanta, cel din urma folosind aceasta tribuna pentru a se promova pe sine si tezele ruse legate de realitatile moldovenesti. Anterior, seful diplomatiei de la Chisinau, Nicu Popescu (care l-a insotit pe Dodon in SUA), a declarat in cadrul unei emisiuni ca Igor Dodon va rosti la ONU un discurs coordonat cu Ministerul de Externe.In legatura cu cele intamplate la ONU, deputatul Octavian Ticu, desprins recent de blocul ACUM, a cerut demisia de onoare a ministrului de Externe, Nicu Popescu. Potrivit lui, "la ONU, presedintele Dodon nu a pledat pentru Republica Moldova, ci pentru Rusia": "Dodon a prezentat in fata Adunarii Generale nu o Rusie care ocupa teritorii, incalca dreptul international si ordinea mondiala postbelica, ci o Rusie pe post de pacificator, de exportator de pace", a mentionat Ticu.In contrast cu discursul lui Igor Dodon, tot de la tribuna ONU, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (foto), a declarat ca tara sa, aflata in centrul Europei, este atacata de Rusia.Zelenski a vorbit despre razboiul din Donbas, tinand in mana glontul care l-a ucis pe cantaretul de opera Vasili Slipak. Presedintele ucrainean a cerut liderilor lumii ajutor pentru a opri razboiul dintre Ucraina si Rusia."Recuperarea tuturor teritoriilor ocupate ale Ucrainei este obiectivul meu primordial, dar nu cu pretul vietii ucrainenilor", a spus liderul de la Kiev."Zelenski a spus lucrurilor pe nume: Rusia lui Putin i-a atacat tara, a rapit peninsula Crimeea si-a trimis mercenarii in estul Ucrainei, in Donbass, unde parjolesc case si impusca oameni. O prestatie memorabila a presedintelui ucrainean la ONU, tinand seama si de faptul ca pana mai ieri multi il considerau un "actor" inconsistent, care a speculat greutatile tranzitiei si a vorbit demagogic despre pace si lupta impotriva coruptiei.Insa presedintele ucrainean nu si-a dezamagit poporul, nu a abdicat de la obiectivul aducerii tarii sale in familia occidentala si nu a intrat intr-un dialog umilitor cu Kremlinul", scrie publicistul de la Chisinau Vitalie Ciobanu, care, totodata, il acuza pe Dodon ca "n-a suflat un cuvant despre responsabilitatea Rusiei in declansarea razboiului de la Nistru, in 1992, despre refuzul acesteia de a-si retrage armata din Transnistria, nici despre incurajarea separatismului gagauz.Ba chiar a luat cumva peste picior pledoariile altor politicieni din Moldova care au cerut de la tribuna ONU, inaintea lui, retragerea trupelor rusesti. Dodon s-a referit in schimb la casarea munitiilor - un truc de tip "maskirovka" al Kremlinului - pentru a zugravi Moscovei un portret mai uman", a comentat Vitalie Ciobanu.In opinia sa, Igor Dodon a devenit "marea problema a acestui stat, eclipsand cu prestatia sa scandaloasa, stridenta, raul lasat in urma de regimul Plahotniuc".