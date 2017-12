Trump se razbuna pe ONU dupa votul privind Ierusalimul: Taie cu aproape 300 de milioane de dolari bugetul

Ziare.

De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.Anuntul facut nu a explicat cum va fi afectata contributia Statelor Unite in cadrul organizatiei.Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a afirmat ca "ineficienta si cheltuielile exagerate ale aliantei sunt binecunoscute"."Nu vom mai lasa generozitatea poporului american sa fie abuzata si necontrolata. Cat timp suntem multumiti de negocierile bugetului pentru anul acesta, fiti siguri ca vom continua sa aplicam metode care sa intensificie eficienta ONU, in timp ce ne vom apara propriile interese", a declarat Nikki Haley. Miercuri, Donald Trump a amenintat ca va dispune reducerea asistentei financiare in cazul statelor care voteaza in Adunarea Generala ONU impotriva initiativei sale de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului.Citeste si cum a ajuns Trump sa ia o decizie radicala care a pus pe jar Orientul Mijlociu si de ce nu se teme de o revolta araba