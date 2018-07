17.000 de dosare penale pentru membrii unui partid de guvernare

Ziare.

16.868 de dosare penale au fost inregistrate in regiunea estica Punjab, in ultimele patru zile, relateaza Reuters.De asemenea, politia a retinut sute de membri ai partidului Liga Musulmana Pakistaneza (PML-N) in orasul Lahore, in timpul unei reuniuni electorale la care au participat zeci de mii de sustinatori ai fostului prim-ministru Nawaz Sharif.Fondatorul partidului, fostul prim-ministru Nawaz Sharif, acuzat de fapte de coruptie, a fost inchis saptamana trecuta dupa ce s-a intors in Pakistan pentru a revitaliza imaginea partidului PML-N inaintea votului din 25 iulie.Comunicatul nu a oferit detalii legate de legile electorale pe care le-au incalcat suspectii.Politia a deschis dosare penale si impotriva a 39 de membri ai Partidului Miscarea Justitiei, condus de Imran Khan.Aproximativ 270 de persoane au fost retinute, dar nu se mentioneaza partidul din care fac parte.Campania a fost afectata de acuzatiile conform carora armata pakistaneza lucreaza in secret in favoarea lui Imran Khan, fost jucator de criket.Armata, care a condus tara pentru aproximativ jumatate din istoria ei, a negat implicarea in campanie. De asemenea, si Khan a negat orice colaborare cu armata.Sondajele organizate la nivel national indica o cursa stransa intre partidul PML-N si Partidul Miscarea Justitiei (PTI) condus de Khan, urmate de Partidul Popular Pakistanez pe locul trei.