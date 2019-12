Fostul presedinte al Pakistanului a fost condamnat la moarte

Ziare.

Tribunalul special format din trei judecatori a pronuntat, marti, sentinta in procesul deschis impotriva lui Musharraf in urma cu sapte ani, relateaza dpa, Reuters si AFP."Pervez Musharraf a fost gasit vinovat in baza articolului 6 de incalcarea Constitutiei Pakistanului", a declarat oficialul guvernamental Salman Nadeem.Musharraf era judecat pentru inalta tradare pentru impunerea starii de urgenta in 2007, cand a suspendat Constitutia si i-a incarcerat pe judecatorii Curtii Supreme care nu au acceptat decizia.Pervez Musharraf, care traieste in exil in Dubai, l-a rasturnat de la putere in 1999 pe prim-ministrul de atunci, Nawaz Sharif, printr-o lovitura de stat militara sangeroasa si a obtinut un rol important pe scena mondiala dupa ce s-a alaturat razboiului antiterorist condus de SUA in Afganistan."Acesta este un verdict istoric si va avea un mare impact asupra redefinirii istoriei politice a Pakistanului, vulnerabil la puciuri", a declarat marti comentatorul politic Hamid Mir in emisiunea sa.Pakistanul a fost condus de generali aproape jumatate din istoria sa dupa obtinerea independentei de Marea Britanie in 1947, iar acesta este primul verdict pronuntat impotriva conducerii militare.