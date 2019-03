Pakistan si India au reluat atacurile: Cate victime a facut conflictul dintre cele doua puteri nucleare intr-o singura noapte

Ziare.

Tensiunile dintre cele doua puteri nucleare au escaladat din nou, marti, dupa ce un avion indian a trecut granita si a atacat un post al militantilor pakistanezi din Kashmir.Prin urmare, Pakistanul a raspuns prin doborarea unei aeronave inamice si i-a capturat pilotul.Acesta a fost trimis in India, vineri, ca un semn de pace, insa atacurile au fost reluate in noaptea urmatoare, transmite The Guardian Pakistanezii sustin ca doi dintre soldatii sai au fost ucisi in apropierea liniei de demarcatie din Kshmir.In plus, autoritatile indiene au transmis ca sase civili au murit in atacaul de vineri noapte, printre care si doi copii.T.B.