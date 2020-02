Tara in care Parlamentul a votat in favoarea spanzurarii publice a pedofililor

Ziare.

"Cei care comit crime asupra copiilor nu merita mila. Ar trebui spanzurati in mijlocul oraselor", a declarat ministrul pentru afaceri parlamentare, Ali Mohamed Khan, dupa ce a prezentat rezolutia in Adunarea Nationala, relateaza DPA."Spanzurarea va servi ca descurajare pentru altii", a adaugat Khan.Mai mult de jumatate din membrii Adunarii Nationale au votat in favoarea rezolutiei, care nu este obligatorie din punct de vedere legal.Pakistanul a avut un moratoriu neoficial in privinta pedepsei capitale pana in 2014. Dar acesta a fost ridicat pentru persoanele condamnate pentru terorism, dupa ce atacatori talibani inarmati au ucis aproape 150 de copii intr-o scoala condusa de armata in orasul Peshawar din nord-vestul tarii.Aproximativ 400 de detinuti aflati pe culoarul mortii au fost spanzurati de atunci.In ultimii ani, s-a inregistrat o inmultire a agresiunilor sexuale asupra copiilor in Pakistan, insa condamnarile sunt rare.Activistul pentru drepturile omului Taimur Kamal a spus ca parlamentarii au mers prea departe."Furia impotriva abuzatorilor este de inteles, dar a cere moartea pentru asta nu este o solutie", a afirmat el.