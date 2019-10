Un tren de pasageri a luat foc in Pakistan: Cel putin 65 de oameni au murit (Video&Foto)

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ



As Per District Emergency Officer of Bahalwapur, 62 people have lost their lives in the #Tezgam train accident. #Pakistan pic.twitter.com/0itY4DkgQH - 𝕬𝖚𝖗𝖔𝖗𝖆 𝕭𝖔𝖗𝖊𝖆𝖑𝖎𝖘 (@PropitiousOn3) October 31, 2019

Dozens killed in gas canister blast and fire on Pakistan trainhttps://t.co/KhO62GtwvX pic.twitter.com/RvRPsrwyQQ - Al Jazeera News (@AJENews) October 31, 2019

At least 60 dead and over 30 injured from a fire in Tezgam train near Liaqatpur city, Rahim Yar Khan



#TezGamExpress #Pakistan pic.twitter.com/2l7Fp9f0FX - Nadeem Malik (@nadeemmalik) October 31, 2019

Trenul a luat foc dupa ce o butelie de gaz ce era folosita de pasageri pentru gatit a explodat, a precizat un oficial al politiei pakistaneze, Ameer Taimur Khan.Trenul circula pe ruta Karachi, sud, spre Lahore, est, potrivit ministrului pakistanez pentru caile ferate, Shaikh Rashid, care a anuntat ca a fost declansata o ancheta pentru a afla in ce mod butelia de gaz - care este interzisa in trenuri - a ajuns inauntru, informeaza dpa si AFP.Cel putin trei vagoane au luat foc in urma exploziei, iar oamenii au inceput sa sara din trenul in mers, a mai spus ministrul. Echipe de pompieri incearca inca sa stinga focul, iar numarul exact de victime va putea fi aflat dupa ce operatiunile de salvare se vor incheia in totalitate, a subliniat el.Mai mult de 40 de persoane au fost ranite si erau in curs de evacuare spre spitalele din regiune, potrivit ministrului Sanatatii din provincia Pendjab, Yasmin Rashid. Conform declaratiilor acesteia, trenul inca in flacari se afla in districtul Rahim Yar Khan din aceasta provincie, in centrul Pakistanului.Potrivit unui reprezentant al echipelor de salvare, Baqir Hussain, "numarul de victime ar putea creste, pentru ca mai sunt pasageri prinsi in interiorul vagoanelor in flacari".