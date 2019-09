"Va fi o baie de sange!" Discursul de o ora de la ONU care atrage atentia asupra riscului unui razboi nuclear iminent

900.000 de soldati in Kashmir

"Fortati oamenii sa se radicalizeze!"

"Cand starea de asediu va fi ridicata, va fi o baie de sange", a avertizat prim-ministrul Pakistanului, informeaza AFP.India mentine regiunea himalayana sub un control strict dupa decizia de revocare, la inceputul lunii august, a autonomiei constitutionale a partii din Kashmir pe care o controleaza.Desi timpul alocat a fost de 15 minute, interventia inflacarata a premierului Imran Khan a durat aproape o ora.In acelasi timp, in preajma cladirii Natiunilor Unite, mai multe mii de protestatari s-au strans pentru a manifesta, unii in favoarea Indiei, altii denuntand-i activitatea in Kashmir."Libertate pentru Kashmir, incheierea asediului" se putea citi pe pancartele manifestantilor pro-Pakistan. De cealalta parte, mesajele evidentiau calitatea de "vizionar" a premierului Narendra Modi.Autoritatile din New Delhi au dispus o desfasurare importanta de forte de securitate in Kashmir, au intrerupt mijloacele de comunicatie si au restrictionat libertatea de miscare, arestand sau plasand in arest la domiciliu mai multe persoane."Sunt desfasurati 900.000 de soldati si acestia nu au sosit, pentru a-l cita pe Narendra Modi, pentru prosperitatea Kashmirului. Ce vor face acesti 900.000 de soldati?", a intrebat Imran Khan. "Va fi o baie de sange", a insistat premierul pakistanez.India nu a comunicat numarul militarilor sai din Kashmir. Daca cifra mentionata de Imran Khan se confirma, ea ar echivala cu doua treimi din armata indiana.Seful guvernului pakistanez a mai spus ca se teme de noi confruntari intre cele doua puteri nucleare rivale, daca India va considera vinovat Pakistanul pentru eventuale atacuri ale gruparilor locale, ca reactie la represiunea din acest teritoriu majoritar musulman."Daca un razboi conventional incepe intre tarile noastre, orice se poate intampla", a continuat sa avertizeze Khan, evidentiind in acelasi timp ca Pakistanul, "de sapte ori mai mic decat vecinul sau", va avea de facut o alegere dificila: "fie se preda, fie lupta pentru libertate pana la moarte"."Ce vom face? Imi pun aceste intrebari. Ne vom lupta, iar cand o tara nucleara se lupta pana la capat, aceasta poate avea consecinte cu mult dincolo de frontierele sale. Aceasta ar putea sa aiba consecinte pentru intreaga lume si de aceea, va repet, am venit sa va avertizez, nu sa va adresez amenintari".Omologul sau indian, Narendra Modi, si-a rostit discursul cu putin timp inaintea sa, dar in care nu a mentionat situatia exploziva din Kashmir. Liderul indian a dat insa asigurari ca tara sa, purtatoare a unui mesaj de pace, doreste "sa avertizeze lumea fata de retelele teroriste", o aluzie destul de transparenta la Islamabad, pe care il cauza in mod regulat ca sustine grupari extremiste.Vineri, fortele de securitate indiene au inasprit restrictiile de circulatie in Kashmir de teama manifestatiilor care ar putea fi provocate de discursurile liderilor indian si pakistanez la ONU.In opinia premierului pakistanez, conditiile din Kashmir au radicalizat o noua generatie din cadrul populatiei. El a asigurat ca s-ar fi inarmat el insusi daca s-ar fi aflat in situatia acestora, imaginandu-si ce ar fi putut spune in acest caz: "Au trecut 55 de zile de cand sunt inchis, am auzit vorbindu-se de violuri, de soldati care au intrat in locuinte"."Mi-ar placea sa traiesc aceasta umilire? Mi-ar placea sa traiesc asa? M-as inarma. Fortati oamenii sa se radicalizeze", s-a adresat Imran Khan autoritatile indiene.Joi, SUA au cerut Indiei sa ridice restrictiile impuse in Kashmir.India si Pakistanul si-au impartit teritoriul Kashmirului in momentul obtinerii independentei, in 1947, si de atunci cele doua tari au purtat razboi de doua ori pentru a obtine controlul asupra regiunii.