Ambasada Palestinei: Disputa interna intre Guvern si presedinte nu transmite o pozitie clara

"Rechemarea domnului ambasador la Ramallah vine in contextul in care Romania se afla printre tarile care au blocat declaratia comuna a Uniunii Europene referitoare la relocarea ambasadelor statelor membre UE de la Tel Aviv la Ierusalim si, in acest context, reprezentantii Romaniei au participat la receptia deschiderii ambasadei SUA in Ierusalimul ocupat, in timp ce fortele de ocupatie au ucis 64 de civili palestinieni si au ranit peste 2.500 in Fasia Gaza", se arata in raspunsul ambasadei Statului Palestina.Sursa citata face referire si la schimbul de replici dintre Guvern si presedinte pe tema mutarii ambasadei."Guvernul Romaniei si-a aratat intentia de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si disputa interna inca nesolutionata, intre Executiv si Presedintie, nu este de natura sa transmita o pozitie clara a statului roman, in ceea ce priveste acest demers.Amintim ca Rezolutia 478 din 1980 a Consiliului de Securitate ONU, citata ulterior in rezolutiile 672, 1332 si, cea mai recenta - 2334 din 2016, cere tuturor statelor membre sa nu-si stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, teritoriu palestinian ocupat de catre Israel in 1967.Reiteram pe aceasta cale aprecierea noastra pentru pozitia trasanta pe care presedintele Romaniei, E.S. domnul Klaus Iohannis, titular de drept al deciziilor de politica externa, a adoptat-o, garantand respectul fata de legea internationala si fata de principiile de drept. De asemenea, multumim domnului presedinte pentru recenta declaratie de solidaritate cu victimele din Fasia Gaza", transmite ambasada Palestinei. Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a fost rechemat miercuri la Ramallah pentru consultari.Decizia vine in contextul in care Romania, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Autoritatea Palestiniana a condamnat, sambata, pozitia adoptata de cele trei state. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca rechemarea ambasadorului Palestinei la Bucuresti la Ramallah este o practica diplomatica , iar un dialog politic sustinut este necesar.