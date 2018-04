Autoritatea Palestiana a cerut Romaniei sa nu relocheze ambasada la Ierusalim. Imediat dupa, Dragnea a anuntat ca o muta

Ziare.

com

Astfel, premierul palestinian Rami Hamdallah i-a transmis reprezentantului Romaniei la Ramallah ca Autoritatea Palestiniana cere Romaniei sa nu-si mute ambasada la Ierusalim, informeaza site-ul publicatiei Jewish Press, preluat de Mediafax.In cadrul intrevederii care a avut loc joi, Hamdallah a declarat ca o astfel de actiune "ar constitui o incalcare a legilor internationale si rezolutiilor ONU si ar distruge sansele de pace si de creare a unui stat palestinian (...) cu Ierusalimul de Est drept capitala", se arata intr-un comunicat al cabinetului premierului de la Ramallah, citat de agentia de stiri WAFA.Hamdallah a discutat cu reprezentantul Romaniei, Catalin Tirlea, despre relatiile bilaterale, si a multumit Romaniei pentru sprijinul acordat dezvoltarii institutiilor statului palestinian, subliniind importanta cooperarii in domenii precum turismul, educatia si cultura.Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa "unica si indivizibila", dar partea de est a orasului este revendicata de Autoritatea Palestiniana, care spera sa obtina un acord pentru crearea unui stat palestinian cu capitala in Ierusalimul de Est.Toate ambasadele tarilor in Israel sunt, in acest moment, in Tel Aviv.Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si de a muta ambasada SUA in acest oras a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, dar si de Adunarea Generala ONU, Uniunea Europeana si Rusia.Memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim fost adoptat in ultima sedinta de guvern (cea de miercuri), de la care ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a lipsit, dar a fost trecut de Guvern in randul documentelor confidentiale, au declarat surse politice pentruAdoptarea acestuia a fost anuntata, in mod paradoxal, de Liviu Dragnea, care nu este membru al Guvernului.De altfel, ministrul de Externe nu se afla nici vineri in tara, fiind plecat in Tunisia.Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un punct de vedere critic, in care spune ca nu a fost informat de intentia Guvernului de a reloca ambasada si considera ca o astfel de intentie ar reprezenta oPotrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele sustine in continuare asa-numita "solutie a celor doua state". Klaus Iohannnis aminteste ca decizia in materie de politica externa este a presedintelui, iar prim-ministrul Romaniei are competenta constitutionala de a asigura realizarea politicii externe a tarii, doar in functie de orientarea stabilita de reprezentantul statului in plan extern, care este presedintele."Curtea Constitutionala a constatat, astfel, ca rolul Guvernului in politica externa este unul mai degraba tehnic, el trebuind sa urmeze si sa indeplineasca obligatiile la care Romania s-a angajat la nivel de stat", transmite Administratia Prezidentiala, la solicitarea