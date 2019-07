De ce respinge Palestina planul de pace al lui Trump si care e rolul Romaniei intr-un conflict din ce in ce mai complicat Interviu video cu ambasadorul Palestinei

Statele Unite, administratia Trump, au facut cunoscute cateva detalii din asteptatul plan de pace pentru Orientul Mijlociu. E unul in esenta economic, din ce stim, astfel, SUA se angajeaza sa investeasca 50 de miliarde de dolari in proiecte masive de infrastructura si crearea unor locuri de munca pentru palestinieni. Un plan respins aproape instant de liderii palestinieni. De ce?

Bine, dar ar putea fi primul pas, cel economic. Aveti informatii ca urmeaza si o propunere politica?

Sunt multi care spun ca palestinienii, de fapt, refuza negocierea. Nu negociaza, iata, cu americanii.

Credeti asadar ca asta inseamna ca chestiunea Ierusalimului a fost scoasa de pe masa negocierilor?

Solutia celor doua state e singura?

Solutia celor doua state, de altfel, inseamna Ierusalim, capitala pentru cele doua state.

Uniunea Europeana a reiterat de curand sustinerea pentru solutia celor doua state.

Dar si Israelul, asta e pozitia sa oficiala.

Dar presedintele Trump?

Are Palestina dialog cu alte forte politice americane? In afara de administratia Trump.

Domnule ambasador, totusi, nu are Palestina nevoie de acesti bani, banii americani? Pentru poporul palestinian

Dar in acest moment, sunt palestinienii uniti, din punct de vedere politic? Pot vorbi pe o singura voce politica, la negocieri?

Bun, dar solutiile sunt diferite, intre Hamas si Autoritatea Palestiniana. Este Hamas dispusa sa accepte negocierile?

Israelul a spus de nenumarate ori, nu va sta la masa unde sta si Hamas, pe care o considera organizatie terorista.

Stim ca Romania a nimerit si ea chiar in mijlocul acestei situatii complicate. Premierul roman a anuntat relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ati vorbit cu presedintele sau cu cineva de la Administratia Prezidentiala?

Ati vorbit si cu ministrul Melescanu, ministrul roman de Externe?

Si ce v-a spus?

Romania a pierdut sansa unui loc de membru nepermanent in ONU si s-a comentat ca a fost si din cauza acestei povesti cu relocarea ambasadei.

Aveti informatii in acest sens?

Nu arata bine ca presedintele sa spuna una, si premierul alta, in politica externa.

Asadar, Romania nu a parut un partener serios de dialog.

Acum ceva decenii, se spunea despre Romania ca e un fel de broker de pace in regiune. Mai este asa sau mai poate fi?

Care sunt asteptarile de la UE? Pot fi SUA inlocuite in rolul de mediator? Trebuie sa admitem ca SUA e superputerea din regiune.

Dar nu are Palestina nevoie de banii americani?Acest plan se concentreaza pe partea economica, asa cum ati si spus. Or, Palestina este interesata de partea politica a solutiei, de vreme ce cauza noastra este una politica. Trebuie sa vedem care sunt solutiile politice ale acestui plan, dar pana acum nu am primit nimic, asa ca nu stim care este planul politic pentru pace.Avem cateva indicii, de la administratia americana, si nu se vorbeste deloc acolo despre solutia celor doua state, SUA nu au mentionat-o niciodata.Administratia Trump nu a mentionat niciodata nimic legat de ocupatie, de legile internationale, de legitimitatea internationala, s-a aratat in schimb gata sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.SUA si-au mutat acolo ambasada, au oprit ajutoarele pentru UNARWA (Agentia Organizatiei Natiunilor Unite pentru Refugiatii Palestinieni), ceea ce inseamna ca dosarul refugiatilor nu mai este pe masa negocierilor, au inchis biroul nostru de reprezentare din Washington, nu au facut niciun gest pentru a condamna extinderea coloniilor si actiunile colonistilor din Cisiordania si Ierusalimul de Est.Toate aceste indicii ne arata ca acest plan de pace este doar pentru a normaliza relatiile dintre Israel si statele arabe si pentru a face ceea ce ei numesc dezvoltare economica, insa sub ocupatie.Sigur ca va urma, dar vrem deja sa stim ce va fi, pentru ca nu putem accepta ceea ce nu cunoastem.Noi negociem cu SUA din 1994 si obisnuiam sa avem o cooperare buna cu ei. Si avem multe acorduri cu ei, in special in domeniul securitatii si anti-terorismului.Presedintele nostru s-a intalnit cu domnul Trump de patru ori si ne-am intalnit cu echipa lui, de mai mult de 24 de ori, dar, din nefericire, dupa ce el a declarat ca Ierusalimul este capitala Israelului, ceea ce inseamna ca a inlaturat solutia celor doua state de pe masa negocierilor, a devenit clar faptul ca intre Casa Alba si aripa dreapta a politicii din Israel exista o coalitie.Nu trebuie sa fie niciodata in afara negocierilor.Cu siguranta. Si asta e ceea ce a fost agreat de comunitatea internationala si asta are legitimitate internationala. Asta este singura cale de a obtine pacea.Vorbim despre un teritoriu care a fost ocupat in 1967, asta spun legile internationale. Si daca nu aveam solutia celor doua state, care e alternativa? Solutia unui singur stat? Asta isi doreste Israelul? Ar accepta israelienii asa ceva?Nu doar Uniunea Europeana, ci toate statele din lume implicate sunt in favoarea acestei solutii. Si Rusia, si China, India, Africa.Israelul se foloseste de asta pentru a castiga timp. Netanyahu nu crede in solutia celor doua state. El nu crede ca exista poporul palestinian.Cum spuneam, nu a mentionat niciodata solutia celor doua state. El nu a vorbit niciodata despre ocupatie, si nici echipa lui nu a facut asta. De aceea am decis sa nu mergem la conferinta economica de la Manama, din Bahrein, deoarece nu se poate vorbi de normalizarea relatiilor cu Israelul, Israelul nu poate fi un stat normal daca nu rezolva problema palestiniana, care este in primul rand una politica.Exista o America prietena cu noi, de la Partidul Democrat, de pilda. Suntem in legatura cu ei. De asemenea, avem o comunitate foarte mare acolo 600.000 de palestinieni care traiesc in SUA. Acestia sunt, unii dintre ei, in relatii cu politicieni americani.Problema nu e legata de bani. Nu am avut un dezastru natural in Palestina, precum un cutremur sau altceva. Cauza noastra este una politica. Daca am avea control asupra pamantului nostru, nu am avea nevoie de asistenta financiara de la nimeni. Avem propriile resurse si nu avem nici o populatie atat de numeroasa.Dar nu avem control asupra frontierelor noastre, nu avem control asupra resurselor noastre naturale. Daca am avea posibilitatea de a avea propriul nostru stat, Palestina s-ar putea intretine singura, fara niciun ajutor.Asadar, problema nu este despre banii care sa ii ajute pe palestinieni, problema este despre nevoia Palestinei de a fi libera, de a se putea auto-determina, de a pune capat ocupatiei, care este ilegala. De asta avem nevoie, mai intai de toate.Daca avem promisiunea ca asta va fi obiectivul final, cu siguranta ca vom participa la negocieri si vom fi deschisi sa vorbim cu americanii, dar si cu israelienii.Avem problemele noastre interne, sa fiu sincer, dar suntem uniti cand este vorba de strategia noastra majora, de cauza palestiniana, de drepturile noastre. Aici suntem uniti.S-a vazut de curand: toate fortele politice, Hamas din Gaza, Fatah din Cisiordania, toate celelalte factiuni politice, practic toti palestinienii au refuzat sa participe la discutiile din Manama.Cred ca Hamas a acceptat aceasta idee, si avem intelegeri scrise cu Hamas. Hamas a acceptat solutia celor doua state, in granitele din 1967. Hamas a acceptat ca noi sa negociem in numele tuturor palestinienilor.Asta e propaganda, Hamas nu sta la masa negocierilor cu Israelul. Cine negociaza sunt Mahmud Abbas si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP).Ei spun asta ca sa poata combate viziunea noastra si sa ne acuze ca nu suntem parteneri in procesul de pace. Dar, de fapt, Mahmud Abbas si OEP sunt singurii mandatati sa negocieze cu Israelul si asa e de mai bine de 20 de ani.Asadar, Hamas nu va fi la masa.Dar problema nu e daca Hamas e la masa sau nu, ci daca Israelul vrea sa puna capat ocupatiei. Comunitatea internationala are vointa de a pune presiune pe Israel, pentru a respecta legile internationale?Daca asta se va intampla, Hamas nu va spune nu. Ei vor accepta si vor sprijini OEP, daca rezultatul va fi incetarea ocupatiei. Acesta este scopul nostru principal, al tuturor palestinienilor.Da, si a spus asta de mai mult ori, dar a spus si ca decizia este a presedintelui. Asa spune Constitutia si, desigur, noi respectam acest lucru. Pana acum, nu e nicio schimbare in pozitia Romaniei.Da, am vorbit si ne-au asigurat ca Romania va urma standardele internationale si regulile europene, care sunt dedicate solutiei celor doua state. Iar problema Ierusalimului este una de principiu.Da.Nu doar mie, a vorbit si cu ambasadorii arabi, iar pozitia Romaniei a fost clara: prim-ministrul a facut niste declaratii, dar doar atat. Eu vreau ca Romania sa ramana macar neutra. De altfel, de ce sa se grabeasca?Cred ca acesta a fost unul dintre cele mai importante motive. Statele arabe sunt in numar de 57 si nu cred ca Romania a obtinut voturi de la ele.Nu, nu am, dar pot intui ca asta a fost problema. Sigur, noi regretam situatia, Romania merita locul si are experienta necesara, dar cred ca a fost si o lipsa de intelegere legata de situatia interna de aici, din Romania. Oamenii nu au stiut cine e responsabil cu politica externa.In tara mea au crezut ca premierul va muta ambasada, nu toti stiau ca Guvernul nu poate lua decizia asta pe cont propriu, fara aprobarea presedintelui.Ca sa fiu sincer, trebuie sa spun ca ministrul de Externe si presedintele au incercat pe toate caile sa ne comunice faptul ca pozitia Romaniei nu se schimba. Eu am raportat in mod corect in tara mea toate lucrurile acestea.Cred ca ar putea fi din nou asa. Romania obisnuia sa aiba o relatie puternica cu lumea araba. Mii de studenti arabi au studiat in Romania, printre care mai mult de 15.000 de palestinieni. Guvernul roman a fost implicat, in trecut, in negocierile de pace dintre arabi si israelieni, deoarece Romania a avut relatii bune cu Egiptul, cu Siria, cu OEP, sunt multi romani in zona, lucreaza si traiesc acolo, au familii.Relatia si conexiunea dintre Romania si lumea araba exista si asta ar putea fi un punct puternic pentru politica externa, pentru a fi parte a eforturilor de a ajunge la un acord de pace cu Israelul, deoarece Romania are o relatie buna si cu Israelul.Romania ar putea fi moderator si ar putea avea un rol pozitiv in a aduce toate partile la un loc, si a facut asta in trecut. O poate face si in viitor.Nu cred ca pot fi inlocuite. Uniunea Europeana e mai apropiata de regiune, dar America este in inima acestor negocieri. Partile nu vor accepta pe altcineva, asadar avem nevoie de America.Totusi, Uniunea Europeana poate si trebuie sa se implice mai mult.Pozitia UE este una romantica: ei sunt fideli legislatiei internationale, dar nu fac nimic. Condamna, fac declaratii de presa, intalniri in care vorbesc despre Orientul Mijlociu, dar nu fac actiuni concrete. Vrem ca Europa sa se implice serios, pentru ca stie regiunea mai bine decat altii.Ne dorim foarte mult ca UE sa joace un rol puternic. Va functiona solutia lui Trump pentru Orientul Mijlociu? Cateva detalii din povestea mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim